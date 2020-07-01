У червні кількість виявлених випадків COVID-19 зросла більш як на 65% – дані Центру Гопкінса

У червні кількість виявлених випадків COVID-19 зросла більш як на 65%, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 1 липня у світі зафіксували 10,4 мільйона хворих на коронавірусну хворобу. 1 червня їх було близько 6,18 мільйона.

Зараз найбільша кількість випадків COVID-19 у Сполучених Штатах Америки (понад 2,7 мільйона), Бразилії (1,4 мільйона) та Росії (майже 647 тисяч). У всьому світі одужали 5 322 785 людей, померли – 509 779.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті