«Люди перестали дотримуватись обмежень» – Шмигаль про епідемію COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав причиною нового антирекорду захворюваності на COVID-19 в Україні те, що «люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати». Про це голова уряду написав у своєму каналі в Telegram, вказавши, що влада розпочала «розгортати лікарні другої хвилі для приймання захворілих на коронавірус».

Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, щоб владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

«Якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях – разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція», – наголосив прем’єр.

В Україні станом на ранок 25 червня виявлено 994 нових випадки інфікування коронавірусом за добу, 349 хворих на COVID-19 одужали, 16 – померли, вказують дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Днем раніше повідомлялося про 940 нових хворих на COVID-19 за добу, 23 червня було 833 інфікованих, 22 червня – 681.