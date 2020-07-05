Кілька держав Європи посилили карантинні обмеження через спалахи COVID-19

Кілька країн Європи запроваджують карантинні обмеження, щоб стримати нові спалахи коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема влада Греції 5 липня повідомила, що закриває кордони для всіх громадян Сербії до 15 липня.

Це рішення Афіни ухвалили за два дні після того, як Сербія запровадила в своїй столиці надзвичайний стан через найвищий рівень захворюваності з квітня.

У Греції від коронавірусної хвороби померло трохи менше за 200 людей. Країна сподівається відновити туризм, але мандрівники, що прибувають до неї, мають повідомляти про державу походження та те, де вони бували протягом останніх 15 днів.

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У Косово кілька міст – Приштина, Феризай, Вучитрн – 5 липня запровадили карантин, який діятиме з 9 вечора щонайменше до 5 ранку. Про це прем’єр-міністр країни Автулла Хоті повідомив на пресконференції, пояснивши рішення збільшенням кількості хворих та померлих від COVID-19, зафіксованим напередодні.

У Іспанії нові обмеження торкаються щонайменше 70 тисяч людей в півнозахідній провінції Луго. Раніше місцевий карантин вже запровадила Каталонія. 5 липня прем’єр-міністр країни Педро Санчез, виступаючи на політичному мітингу в Більбао, закликав людей не втрачати пильності, але й спокою.

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«Ранні виявлення цих спалахів показують, що система охорони здоров’я підготовлена набагато краще (ніж у березні – ред.)», – заявив голова іспанського уряду.

Тим часом Ірландія відкладає послаблення карантину для приїжджих. В неділю міністр транспорту країни Еамон Раян сказав у інтерв’ю місцевому радіо Newstalk, що послаблення карантину наразі відклали до 20 липня, на два тижні за попередньо заплановану дату. З цього дня в крану почнуть без обов’язкової двотижневої саомізоляції пускати громадян країн «зеленого списку» з низьким рівнем захворюваності на COVID-19.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 5 липня у світі на COVID-19 захворіли більше ніж 11,3 мільйона людей. З них більше ніж 6,11 мільйона одужали, 531 729 людей померли.