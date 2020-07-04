Велика Британія входить до наступної стадії одужання від COVID-19

Лондон – Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав британців «розумно насолодитися літом» напередодні подальшого зняття карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19. Від суботи, 4 липня, у країні знов відкриваються перукарні, заклади харчування, бари і традиційні паби. Крім того, громадяни Великої Британії зможуть від кінця наступного тижня подорожувати до Франції, Іспанії, Італії й Німеччини і ще з півсотні країни без потреби у 14-денному карантині. Подорожні з цих країн світу і британських заморських територій, які прибуватимуть до Британії, також не проходитимуть обов’язкового двотижневого карантину. Разом із тим британське керівництво заснувало так звану Комісію одужання від COVID-19 із метою висунути практичні і сміливі ідеї для підтримки підвищення продуктивності економіки і заохочення інвестицій.

Поява прем’єр-міністра Боріса Джонсона на одному з найпопулярніших радіо-ток-шоу у Британії – ранковій програмі радіостанції LBC з її культовим ведучим Ніком Феррарі – викликала неабияку увагу в країні. Відповідаючи на запитання слухачів, Джонсон виклав план британського керівництва щодо подальшого зняття карантинних обмежень у країні і поступового повернення до нормального ходу життя.

«Прем’єр-міністр Боріс Джонсон наживо у програмі радіостанції LBC з Ніком Феррарі відповідає на дзвінки»

Боріс Джонсон у прямому ефірі заявив, що влада країни повсякчас навчається з власного досвіду і робить висновки у цей складний час впродовж карантину. Головним позитивним наслідком, за словами прем’єра, стало те, що кількість смертельних випадків, а також шпиталізації хворих почали значно зменшуватись.

Керівник британського уряду повідомив, що від суботи, 4 липня, уряд переходить до третьої стадії плану повернення до нормальності, про який було оголошено ще у травні. Джонсон наголосив, що можливість перейти до наступної стадії плану головно завдячує суворому виконанню всіх пунктів карантинної програми британської влади. Відкриття британських закладів обслуговування, за словами Джонсона, стане успішним поворотним моментом цілого процесу.

Утім, британський прем’єр застеріг співгромадян від зайвої ейфорії, з цим пов’язаної. «Моє послання до людей просте: насолоджуйтесь літом розумно, і зробіть так, щоб усе спрацювало на нашу спільну користь. Люди, давайте не згаємо цієї нагоди. Ми мусимо усвідомлювати, що завжди існує певний ризик», – заявив Джонсон.

«Цими вихідними відкриється більше закладів обслуговування і масового відпочинку, і всі мусять виконувати правила безпечної поведінки в умовах COVID-19, де б люди не перебували, щоб захистити самих себе й інших»

У зв’язку з подальшим зняттям карантинних обмежень у Великій Британії цими вихідними керівництво британської поліції повідомило, що в цю так звану «супер-суботу» здійснюватиметься операція, подібна до тієї, яку зазвичай здійснює поліція в новорічну ніч.

Паби і бари країни вперше за більш ніж три місяці знов відкриють свої двері, і головний комісар поліції Крессіда Дік заявила, що сили британської поліції будуть напоготові, і попередила, що ті, хто порушуватиме правила поведінки, будуть притягнуті до відповідальності, а поліція матиме право закривати заклади, де продаватиметься алкоголь, у разі небажаних наслідків.

«Комісар поліції Крессіда Дік: «Якщо ви підете гуляти в суботу, поводьтеся спокійно, будьте розумними. Піклуйтеся про себе і свої родини»

Як іще один знаковий поворот до нормальності у Британії розглядають зняття 14-денного карантину для тих, хто повертатиметься до країни з низки популярних напрямків. Британці зможуть подорожувати до таких країн, як Франція, Іспанія, Італія й Німеччина, без потреби у двотижневому карантині після повернення.

Міністр транспорту Великої Британії Ґрант Шаппс оприлюднив список із понад півсотні країн і ще низки територій (зокрема, всіх «британських заморських територій»), із якими Велика Британія відкриває кордони і скасовує обов’язковий карантин для безперешкодних подорожей. України, як і очікували, в ньому немає.

«Повітряні мости» (коридори для міжнародних подорожей) дозволять в’їжджати до Англії без 14-денного карантину з 10 липня з країн і територій із цього офіційного переліку, який я публікую тут»

Список ґрунтується на так званій «системі світлофорів». У зоні «зеленого світла» перебуватимуть країни з найнижчим ризиком зараження коронавірусом, поміж яких, зокрема, Австралія й Нова Зеландія. Далі йтиме зона «жовтого світла», де перебувають країни на зразок Іспанії й Франції, з якими Британія уклала угоди про відсутність обов’язкового карантину при подорожах. А у зоні «червоного світла» перебувають країни, з якими кордони і надалі буде закрито (або ж прибуття буде можливе лише в разі необхідності за умови проходження карантину). Поміж цих країн – Росія, США чи Бразилія.

Як зазначив міністр транспорту Шаппс, цей список перебуває у стані постійного перегляду, тому охочим до подорожей треба буде стежити за його оновлюваними версіями.

Додатковою зміною в новій стадії поступового повернення Великої Британії до нормального стану є створення так званої Комісії одужання від COVID-19, робота якої буде спрямована на покращення стану британської економіки, враженої пандемією.

До цього органу входять провідні постаті бізнесу і промисловості Британії, які мають виробити низку практичних пропозицій і дієвий план, які б забезпечили вихід економіки країни зі складного становища з перспективами капіталовкладень і підвищеної продуктивності. Комісію очолив голова мережі популярних супермаркетів Tesco і член ради Імперського коледжу Лондона Джон Аллан.