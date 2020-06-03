Країни Європи поступово знімають обмеження на поїздки

Частина країн Європи продовжують поступове скорочення обмежень, запроваджених для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Італія, яка є однією з найбільш постраждалих від епідемії країн, 3 червня відкрила кордони для подорожувальників із інших європейських держав, не вимагаючи від них обов’язкового раніше карантину. Також знімається заборона на поїздки всередині країни. Разом із цим італійський президент Серджо Маттарелла наголосив, що криза, попри зниження числа заражень і смертей, «поки ще не подолана».

Іспанія, яка також зазнала значних людських втрат, розглядає можливість відкриття своїх кордонів для туристів. Можливо, що це відбудеться вже 22 червня. Перед тим очікується оголошення прем’єр-міністра Педро Санчеса про зняття режиму надзвичайного стану.

В Італії доходи від туризму становлять 13 відсотків ВВП, в Іспанії – 12 відсотків.

Зняти обмеження на поїздки планує також Австрія. Вона зробить це 5 червня для сусідніх держав, за винятком Італії. Кордон з Італією Австрія може відкрити пізніше в червні, повідомило МОЗ країни.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас оголосив 3 червня, що його країна з 15 червня скасує попередження про небезпеку подорожей до 29 країн Європи. Міністр наголосив, що пандемія ще не минула, тому необхідно не допустити того, щоб відновлення туризму призвело до другої хвилі поширення коронавірусу.

Велика Британія, де жертвами COVID-19 стали понад 39 тисяч людей, із 8 червня запроваджує обов‘язкову двотижневу самоізоляцію для людей із інших країн. Британський кабінет міністрів на чолі з Борисом Джонсоном також поступово послаблює карантинні заходи, але влада вказує, що прогрес ще дуже крихкий.

Згідно з останніми даними американського університету Джонса Гопкінса, число інфікованих коронавірусом у світі наближається до шести з половиною мільйонів, померла від COVID-19 понад 381 тисяча людей.