Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 375 тисяч

Кількість смертей від коронавірусу в усьому світі перевищила 375 тисяч, у той час, як пандемія продовжується в деяких частинах світу, хоча в інших – спостерігається уповільнення темпів поширення хвороби. Число тих, що заразилися, наближається до 6,3 мільйона.

У Бразилії, яка нещодавно була оголошена новим центром пандемії, зареєстровано понад 526 тисяч випадків COVID-19. У глобальній статистиці за рівнем захворюваності країна займає друге місце після США. Там, як свідчать дані університету Джонса Гопкінса, виявлено понад 1 мільйон 800 тисяч людей із коронавірусною інфекцією.

За кількістю смертей від коронавірусу Бразилія зараз перебуває на четвертому місці – майже 30 тисяч померлих.

США за цим показником також на першому місці – понад 105 тисяч смертей.

На другому місці – Велика Британія, де від COVID-19 померли понад 39 тисяч пацієнтів.

На третій позиції Італія – майже 33 з половиною тисячі загиблих. Ще одна європейська країна, яка перебуває в першій п’ятірці за статистикою смертей, – це Франція. Там число померлих наближається до 29 тисяч.

Тим часом, влада Іспанії напередодні заявила, що вперше з початку епідемії в країні за добу не зафіксовано жодної смерті від COVID-19. Іспанія вважається однією із найбільш постраждалих від пандемії держав.

У міру того, як стають зрозумілими серйозні економічні наслідки пандемії, політики в усьому світі намагаються одночасно захистити населення від вірусу і поступово відновлювати роботу економіки.

В опублікованому 1 червня листі понад 225 нинішніх і колишніх високопоставлених політиків, вчених, громадських діячів закликали лідерів «Групи 20» економічно розвинутих держав провести термінову зустріч і погодити збір 2,5 трильйона доларів для подолання наслідків пандемії, зокрема для країн, що розвиваються і країн із середнім рівнем доходу.

У листі сказано, що країни G20 представляють 85 відсотків світового ВВП і мають «спроможність вести мобілізацію ресурсів у необхідному масштабі».

«Закликаємо лідерів негайно це зробити», – йдеться в листі.

Серед тих, хто його підписав – 75 колишніх світових лідерів, три лауреати Нобелівської премії миру, четверо лауреатів Нобелівської премії з економіки, колишній генсекретар ООН Пан Ґі Мун, ексголова НАТО Хав'єр Солана, філантроп Джордж Сорос.