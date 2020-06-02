Кількість інфікованих коронавірусом у Росії скоротилася вперше за 5 днів

У Росії 2 червня кількість нових випадків COVID-19 скоротилася вперше після чотирьох днів зростання. Про це свідчить офіційна статистика.

За добу виявили 8 863 хворих, 182 людини померли, 11 108 одужали.

Усього від початку епідемії у Росії виявили 423 741 інфікованих, 186 985 одужали, 5 037 померли.

У світі станом на 2 червня виявлено понад 6,2 мільйона інфікованих коронавірусом. 375 656 людей померли, одужали майже 2,7 мільйона. Росія за кількістю інфікованих посідає третє місце у світі після США (1,8 мільйона) та Бразилії (526,4 тисячі).