Коронавірус у Росії. Медики обурені й вимагають від влади виконати обіцяне

Коли на початку березня кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією в Росії почала зростати, Володимир Шелковий почав готуватися до напливу пацієнтів у своїй лікарні в селищі Новий на півдні Краснодарського краю.

За його словами, керівництво медичного закладу зробило занадто мало, щоб допомогти. 8 квітня Шелковий поділився своїм розчаруванням із журналістами. Він сказав у телевізійному інтерв'ю, що його начальники економили гроші на життєво важливому обладнанні, і це ставило у небезпеку життя медичного персоналу.

«Ми купуємо собі спецодяг і миємо його самі вдома. Вони повинні прати наш комбінезон у лікарні. Але мити нам нічого, тому що нам нічого й не видають», – заявив він.

Через два дні його звільнили. Йому сказали, що він порушив свої службові обов'язки, але він вже давно не ладнав із керівництвом, і підозрює, що інтерв'ю було просто останньою краплиною.

«Я працював бездоганно понад 40 років», – сказав лікар у четвертому поколінні, якому вже 64 роки. «Але їм не потрібен фахівець Їм потрібен хтось, хто буде виконувати накази», – зазначає Володимир Шелковий.

На лінії фронту захисту держави

Російське державне телебачення зображує медиків як національних героїв, випускаючи репортажі з добре обладнаних лікарень, укомплектованих досить оптимістичним персоналом. Білборди на узбіччях доріг віддають шану зусиллям російських лікарів. А у квітні навіть президент Росії Володимир Путін пообіцяв виплатити бонуси всім лікарям, які надають допомогу людям, вражених коронавірусною хворобою, для посилення «передової лінії захисту країни».

Але реальність поза межами телевізійного екрану виглядає зовсім інакше.

Станом на 11 травня медикам виплатили менше від половини обіцяних бонусів. А медиків, які скаржилися, інколи навіть притягували до кримінальної відповідальності за їхні публічні виступи. По всій Росії «прифронтові» працівники говорять про хронічну нестачу засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). А деякі, як вважають, навіть здійснили самогубство під тиском.

Аналіз офіційних заяв та звітів ЗМІ у понад 70 регіонах Росії показує, що за останній місяць вірусом було заражено щонайменше 9 479 медичних працівників, понад 70 – померли. Це невелика частка офіційно зафіксованих смертей у Росії від коронавірусу. За станом на 26 травня повідомляли про понад 3800 померлих, із понад 362 000 інфікованих.

Лікарі, які не довіряють офіційним даним, складають власний список колег, які померли від вірусу. Зараз список містить 300 імен. За даними розслідування незалежного видання Mediazona, російські медпрацівники у 16 разів частіше можуть померти від коронавірусу, ніж їхні колеги в інших важко постраждалих від вірусу країнах.

«Рівень смертності серед медичних працівників у Росії величезний», – сказав Олексій Ерліх, кардіолог, який входить до групи, що розпочала цей підрахунок. «Брак організації, неадекватне тестування, дефіцит ЗІЗ – все це відіграло свою роль», – каже він.

У цьогомісячному опитуванні серед 509 російських лікарів, які лікують хворих на коронавірус, 39 відсотків заявили, що ЗІЗ постачають в лікарню нерегулярно або у недостатній кількості, а 48,5 відсотків заявили, що їм доводиться повторно використовувати будь-які ЗІЗ. Чотири з п’яти медиків визнали себе фізично та/або психологічно виснаженими.

Суперечливі реформи в галузі охорони здоров’я Росії посилили проблеми. Протягом останніх 20 років половина російських лікарень закрилися в рамках кампанії об'єднання малих сільських медзакладів із більшими, високотехнологічними клініками. Критики кажуть, що це заходи для економії, яка призвела до хронічної нестачі фінансування та відтоку підготовлених лікарів із сектору охорони здоров'я.

Багато хто каже, що бореться із поширенням атмосфери ворожості та секретності. У регіоні Бурятії 18 травня влада посилила безпеку навколо лікарень після нападу з боку пацієнтів на двох лікарів. Кожен третій респондент нещодавнього опитування визнав підробку даних про смерть від COVID-19 та інфекції за наказом начальства.

«Ця проблема не з'явилася учора… Так завжди було. Це питання ментальності та самої системи», – каже Ерліх.

Звільнення медиків

Ще до пандемії лікарі попереджали, що каральна система все далі відштовхує їх від професії.

Половина кардіологів петербурзької лікарні на початку цього місяця подала у відставку, а в Новочеркаську інфекційна клініка припинила приймати пацієнтів після того, як весь її персонал просто звільнився з роботи. У балтійському ексклаві Калінінграді минулого місяця 350 медичних працівників відмовилися лікувати хворих на коронавірус і просто покинули свою роботу. «Я думаю, на це є вагомі причини», – заявив 4 травня регіональний міністр охорони здоров'я Олександр Кравченко, про що повідомило російське державне інформаційне агентство РИА.

У місті Реутові неподалік від Москви старша лікарка розповідає, як звільнилася після неодноразових погроз та образ з боку начальства. Це сталося після того, як вона поскаржилася на умови праці в своїй лікарні, де близько 50 працівників перевірили на коронавірус.

19 травня підтримуваний опозицією «Альянс лікарів» ініціював відстеження таких подій. Інтерактивна мапа на вебсайті Альянсу висвітлює райони країни, де не вистачає ЗІЗ, лікарні, які все ще чекають обіцяної виплати за небезпеку, та заклади, де проведено неадекватне тестування. Це також дозволяє лікарям подавати анонімні скарги.

«Медичні працівники побачать зростаючу кількість скарг на нашій карті та відсутність кроків для виправлення проблем. У них не залишиться іншого вибору, як звільнитися», – сказала голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва у відеоролику, що просуває ініціативу, яка, за її словами, спрямована на запобігання подібному сценарію. В інтерв'ю Радіо Свобода вона зазначила, що отримано майже 800 скарг від лікарів за період від 19 травня.

Покарання за публічні виступи

Багато скарг стосуються обіцяних Путіним виплат медсестрам, фельдшерам, водіям швидкої допомоги та лікарям. Медичні працівники по всій Росії скаржилися на те, що премії не виплачували, а деякі опублікували відеозвернення до президента з проханням виконати обіцяне. Путін, у свою чергу, звинуватив регіональних чиновників у ситуації і вимагав, щоб виплати потрапили до медпрацівників.

«Я дав конкретні цифри щодо цих виплат лікарям, медперсоналу, усьому медичному персоналу, бригадам швидкої допомоги тощо», – заявив Путін чиновникам на нещодавній відеоконференції зі своєї резиденції за межами Москви. Натомість, за його словами, його підлеглі «зробили бюрократичний безлад, порахувавши кількість відпрацьованих годин... Чи я наказав вам рахувати години чи щось таке? Ні!»

Путін хоча й вилаяв чиновників і вимагав виплати премій, медичні працівники все одно стикалися з наслідками, якщо просили виплатити обіцяні їм гроші. Після того, як група фельдшерів Краснодарського краю 18 травня записала відеозвернення, поскаржившись, що не отримала виплат, їх викликали на допит та застерегли від участі в «екстремістській діяльності».

В Іванівській області двох фельдшерів, які записали відеозвернення з проханням до громадськості пожертвувати гроші для придбання ЗІЗ, звинуватили згідно з новим законом, який забороняє розповсюдження «фальшивих новин». Керівник однієї з московських клінік звинуватив у зраді лікарів, які скаржаться публічно.

«Це жахливо, таке ставлення до медиків», – заявив Дмитро Коленов, водій швидкої допомоги в місті Хабаровську, що на Далекому Сході. Чоловік каже, що не отримував ніяких виплат від держави.

Для тих, хто отримав бонуси, сума часто була набагато меншою від тієї, яку обіцяла держава.

Медсестрам у Читі, що на Далекому Сході Росії, обіцяли виплатити по 25 тисяч рублів (343 долари США) кожній. Натомість вони розповіли російській службі Радіо Свобода, що отримали лише 200 рублів – це менше від трьох доларів.

«Ми отримали це, тому що працюємо з коронавірусом. Деякі [наші колеги] нічого не отримали», – сказала одна з медсестер Валентина Солодухіна.

«Ось так вони високо цінують нашу роботу», – каже жінка.

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