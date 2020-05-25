Офіційний Київ заявляє, що з 2015-го Росія закликала в свою армію 22,5 тисячі жителів анексованого Криму

З 2015 року Росія в анексованому Криму закликала в свої збройні сили близько 22,5 тисячі осіб, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«При цьому порушено близько 80 кримінальних справ проти осіб, які уникали призову в російську окупаційну армію», – йдеться в повідомленні міністерства.

4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір закликати на військову службу 3 300 кримчан. Повідомлялося, що значна частина призовників проходитимуть службу за межами Криму, у військових частинах Південного та інших військових округів сусідньої Росії.

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов восени 2019 року повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.