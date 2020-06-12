Британська економіка у квітні впала на рекордні 20,4%

Британська економіка впала на рекордні 20,4% у квітні, першому повному місяці карантину через коронавірус у Великій Британії.

За офіційними даними, опублікованими 12 червня Офісом національної статистики, таке скорочення відбулося після падіння на 5,8 відсотка у березні, тобто економіка Великої Британії скоротилася приблизно на одну чверть лише за два місяці.

Значного зниження очікували, оскільки значна частина економіки закрилася під час карантинних заходів, які розпочалися 23 березня.

Офіс національної статистики повідомив, що протягом квітня були уражені всі сфери економіки, але найбільше постраждали паби, освіта, охорона здоров’я і продаж автомобілів. Падіння у квітні було утричі більшим за спад під час світової фінансової кризи 2008-2009 років, йдеться в повідомленні.

Обмеження у Великій Британії поступово знімають. 15 червня можуть знову відкритися магазини з товарами не першої необхідності, якщо вони зможуть дотримуватись вимог соціального дистанціювання.