У світі побитий новий «рекорд» зростання числа випадків COVID-19 за добу – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за день: 4 липня кількість нових випадків COVID-19 у світі за попередні 24 години зросла на 212 326. Найбільші зростання сталися у США, Бразилії й Індії. Кількість смертей від хвороби за цей час лишилася приблизно на попередньому рівні – близько 5 тисяч за добу.

Попередній «рекорд» зростання числа нових виявлених випадків був побитий 28 червня – тоді це число склало 198 077 за добу.

У США, де захворюваність на COVID-19 зростає в 40 штатах із 50, свій власний такий «рекорд» був зафіксований 3 липня – 52 300 нових випадків за день.

Того дня ВООЗ уже закликала країни, які потерпають від серйозних спалахів захворювання, «прокинутися» й усвідомити нову реальність, бо «дані не брешуть».

Про рекордні кількості нових зареєстрованих випадків повідомляють цими днями й багато інших країн.

На кінець дня 4 червня за київським часом, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету Джонза Гопкінза у США, кількість усіх підтверджених випадків COVID-19 за весь період пандемії у світі становила 11 159 301, із них померли 527 827 людей, видужали 6 005 423.

В Україні останні дані були повідомлені ще вранці 4 липня: 914 нових випадків захворювання за добу, а за весь період пандемії було підтверджено 47 677 випадків, із них 1 227 людей померли, 21 115 одужали; 25 295 були активними хворими.