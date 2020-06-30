В Узбекистані з 1 липня посилять карантинні обмеження

В Узбекистані республіканська комісія по боротьбі з коронавірусом ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень із 1 липня.

Великі речові ринки і торгові комплекси будуть закриватися по суботах і неділях для проведення санітарно-дезінфекційних робіт.

У громадських місцях громадяни зобов’язані будуть дотримуватися соціальної дистанції в два метри і перебувати в медичних масках і рукавичках.

У салонах автобусів «виходячи з санітарно-епідеміологічних вимог» пасажирів будуть розсаджувати з урахуванням соціальної дистанції.

На входах до супермаркетів безкоштовно видаватимуть медичні маски.

На територіях із «червоним» і «жовтим» рівнями карантину з 7:00 до 23:00 забороняється збиратися в громадських місцях більше ніж трьом особам, а з 23:00 до 7:00 буде заборонено перебувати на вулиці й у дворах багатоповерхових будинків.

Тих, хто порушить обмеження, будуть притягати до адміністративної відповідальності, йдеться в рішенні спецкомісії.

В Узбекистані на даний час 8222 людини заразилися коронавірусною інфекцією. Загальна кількість видужалих – 5496.