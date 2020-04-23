Біля Ташкенту будують лікарню на 10 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

Біля столиці Узбекистану Ташкенту будують нову інфекційну лікарню на 10 тисяч ліжок для того, щоб допомогти в боротьбі з епідемією коронавірусу в країні, населення якої складає 32 мільйони.

22 квітня підрядник проєкту Enter Engineering заявив, що перша черга медичного закладу буде офіційно відкрита на початку травня. Остаточне відкриття буде через місяць після цього.

«Заклад розроблений як для лікування людей, заражених коронавірусом, так і для тих, хто потребує карантину після повернення з-за кордону», – сказав Шорух Саттаров, генеральний директор Enter Engineering.

Влада Узбекистану у кінці березня заявила, що розпочала будівництво лікарні за прикладом влади китайського міста Ухань, яка на початку цього року побудувала лікарню для хворих на COVID-19 менше ніж за два тижні.

Компанія Enter Engineering працює над державним проєктом спільно з державною залізничною компанією.

Станом на 23 квітня кількість випадків коронавірусу в Узбекистані становила 1716, сім людей померли.