Уряд Казахстану пропонує запровадити жорсткий карантин на два тижні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив 1 липня, що уряд запропонував запровадити в країні жорсткий карантин на два тижні, починаючи з 5 липня.

«Уряд представив план введення карантину з 5 липня строком на 14 днів (можливе продовження). Завтра після засідання міністр охорони здоров’я виступить із роз’ясненнями», – написав президент Казахстану у твітері.

Два дні тому Токаєв на відеоконференції з членами уряду доручив у дводенний термін подати йому пропозиції щодо запровадження жорсткого карантину в країні. Ідея такого карантину виникла через різке зростання числа хворих на COVID-19 після ослаблення карантинних заходів, які діяли в країні в травні. За словами Токаєва, з 11 травня (день зняття карантину) число хворих в країні збільшилося в сім разів.

Нещодавно призначений новий голова МОЗ Казахстану Олексій Цой підтримав ідею карантину і заявив, що тільки чотири тижні повного локдауну «врятують країну від катастрофи».

За його словами, якщо в Казахстані запровадять чотиритижневий карантин, то на кінець серпня ситуація з COVID-19 у країні стабілізується.

За даними на 1 липня, в Казахстані захворіли через коронавірус вже більше ніж 41 тисяча людей.

За останню добу в Казахстані були виявлені 1604 хворих.

В Алмати завантаженість лікарень на 24 червня становила 95%. Щоб впоратися з нестачею ліжок, 29 червня стало відомо, що влада розгорне інфекційний госпіталь в палаці спорту «Халик Арена» в Алмати, а також розгорнуть 500 ліжко-місць для хворих на COVID-19 у готелі «Рамада Плаза» в Нур-Султані.