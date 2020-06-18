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18 червня 2020, Київ 13:55
Новини | Коронавірус

Казахстан: 79-річний Назарбаєв захворів на COVID-19

Нурсултан Назарбаєв

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який має почесний титул лідера нації, Єлбаси, інфікований коронавірусом, повідомила 18 червня його пресслужба.

79-річний Назарбаєв перебуває в самоізоляції і «продовжує працювати дистанційно», вказано в повідомленні.

Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан з останніх років радянської епохи до березня 2019 року, коли він оголосив про свою відставку з посадм президента. Новим главою держави став колишній голова Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

Однак за першим президентом, крім почесних звань, збережено лідерство у владній партії «Нур-Отан» і посаду голови Ради безпеки Казахстану.

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