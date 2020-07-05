239 вчених вимагатимуть у ВООЗ переглянути рекомендації щодо профілактики COVID-19 – ЗМІ

Група з 239 вчених з 32 країн планує найближчими днями оприлюднити у науковому журналі відкритого листа до Всесвітньої організації охорони здоров’я з вимогою переглянути рекомендації щодо профілактики коронавірусної інфекції, повідомляє американське видання New York Times.

Вчені наполягають на тому, що вірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом, тобто вірусні часточки можуть витати в повітрі у закритих приміщеннях і заражати людей при диханні.

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Якщо повітряно-крапельний шлях передачі є значущим фактором пандемії, особливо в приміщеннях з поганою вентиляцією, то «наслідки в плані стримування інфекції буде значним», зазначає видання. Це може означати, що маски треба носити в приміщеннях навіть при дотриманні соціальної дистанції.

Медичному персоналу може знадобитися носити захисні маски N95 «для фільтрації навіть найдрібніших респіраторних крапель при роботи з коронавірусними пацієнтами».

Крім того, вчені пропонують переглянути конструкцію вентиляційним систем, щоб «мінімізувати рециркуляцію повітря».

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За матеріалом New York Times, нещодавній сплеск числа жертв після відновлення роботи команій та офісної діяльності підтвердити «те, про що чимало вчених говорять вже кілька місяців, а саме – що вірус застоюється в повітрі приміщень, заражаючи тих, хто перебуває поруч».

4 липня ВООЗ повідомила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за день: кількість нових випадків COVID-19 у світі за попередні 24 години зросла на 212 326. Найбільші зростання сталися у США, Бразилії й Індії. Кількість смертей від хвороби за цей час лишилася приблизно на попередньому рівні – близько 5 тисяч за добу.