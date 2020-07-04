Німецький експерт попереджає про підвищення ризиків захворювання на COVID-19 восени

Доктор Тобіас Вельте – професор легеневої медицини і член німецької групи боротьби з COVID-19. В інтерв’ю Вальоні Телі з Балканської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа 25 червня Вельте розповів, чому з’явилися певні гарячі точки, а також про загрозу так званої другої хвилі захворювання на COVID-19 восени і про те, як сезонний грип може ускладнити нинішню пандемію.

– Спочатку поясніть нам, будь ласка, – що таке друга хвиля коронавірусу, і чи вона буде? Ми бачимо збільшення кількості випадків у деяких країнах.

– Я вважаю, що ситуація різна в різних країнах. Є країни, в яких очевидно настала друга хвиля. Наприклад, Іран – це країна зі щоденним збільшенням числа випадків захворювання після того, як він опустився до нижчого рівня, і зараз йде друга хвиля. Причина може бути релігійна. Під час Рамадану кількість випадків пішла вниз, але згодом, коли люди зустрічалися частіше і було більше сімейних зустрічей, рівень захворювання знову зріс. Є інші країни, наприклад, Німеччина, де немає росту захворювання, але якщо ви подивитеся на всю країну – там є гарячі точки. І однією з таких гарячих точок є, наприклад, м’ясокомбінати.​

Проблема цих гарячих точок полягає в тому, що існують кілька факторів ризику, які зібралися разом. Наприклад, для м’ясокомбінатів це – холодне і сухе повітря. Люди працюють пліч-о-пліч, тому дистанції не дотримуються. І більшість робітників там із південно-східної Європи, [тимчасові] робітники, умови життя яких далеко не ідеальні. І ці три проблеми разом підвищують сприйнятливість до коронавірусу, і це відтак збільшує ймовірність зараження. З цих спалахів ми можемо дізнатися, що вірус все ще існує. Він і досі заразний. Так що, якщо дати шанс вірусові, зараження буде. Зараз літо, але якщо, наприклад, холодне повітря відіграє свою роль, дуже ймовірно, що ми побачимо другу хвилю восени або взимку.

– Чи буде друга хвиля в тих країнах, де вже були випадки коронавірусу? Чи це залежить від стратегій, які вони здійснюють?

– Ну, вірус не зник, і він не зник у жодній із європейських країн. Ми живемо в глобалізованому світі. Таким чином, якщо подорожі дозволені і кордони знову відкриті, вірус знову буде поширюватися з країни в країну. Так що я б сказав: так, восени буде друга хвиля. І інтенсивність другої хвилі трохи неясна. Так що ніхто не знає.​

– Чи можна якось запобігти другій хвилі?

– Боюсь, що ні. Вакцини не буде до середини наступного року, і то якщо нам пощастить. Так що ймовірність появи вакцини не така велика, і поки немає ефективного лікування. Тому єдине, що ми можемо зробити, – навіть якщо ми почнемо знову відкривати кордони, нам слід залишити певні профілактичні заходи. І найважливішим є дистанціювання.​

– Чи може друга хвиля бути гіршою за першу?

– Я гадаю, що друга хвиля не буде гіршою, але є ймовірність поєднання проблем, що означає, що одночасно можуть бути коронавірус і грип. І є можливість запобігти цьому. Тому ми повинні [проводити] вакцинацію, вакцинацію від грипу, вакцинацію від бактеріальної пневмонії, вакцинацію від пневмокока, щоб знизити ризик виникнення різних інфекцій.​

– Другу хвилю, як ви сказали, часто пов’язують із осінню. Чи холодна погода загострить ситуацію? Якщо так, то чому?

– Холодна погода і низька вологість є факторами ризику. Другий фактор ризику – перебування в приміщенні. Аерозоль, яким поширюється хвороба, ці краплини в повітрі тримаються довше в закритих приміщеннях, ніж назовні. Отже, якщо ви перебуваєте більше в закритих приміщеннях, якщо повітря холодніше і сухіше, ризики збільшуються.

– Як ми можемо боротися з другою хвилею? Чи є наступний карантин рішенням проблеми?

– Я не думаю, що знову буде повне обмеження. Так що жодна з країн, навіть такі багаті країни, як Німеччина чи Австрія, з економічної точки зору не зможуть знову запровадити карантин. Можливо, будуть часткові обмеження, регіональні обмеження, але не повне блокування. Ми зараз намагаємося, і я вважаю, що це дійсно важливо, знайти розуміння того, хто створює найвищу небезпеку поширення вірусу. На даний момент схоже, що це не малі діти, що це не школярі. Тому немає сенсу закривати дитячі садки або школи, але літнім людям загрожує велика небезпека. І літні люди з супутніми захворюваннями більше схильні до ризику смерті. Тому нам потрібні спеціальні заходи для особливих груп пацієнтів.​

– Чи можете ви надати детальнішу інформацію? Які ці спеціальні заходи?

– Контактні обмеження для людей похилого віку, головним чином у старечих домах, в установах тривалого догляду. Зосередження уваги на дистанціюванні – я вважаю, що це дуже важливо. І я довіряю закриванню захисною маскою рота і носа. Тож я вважаю, що з використанням масок, навіть якщо нам це не подобається, доведеться змиритися.​

– Чи може бути більше ніж дві хвилі цього коронавірусу?

– Проблема таких вірусів у тому, що ми ніколи не знаємо, що станеться. Чи буде мутація вірусу, чи буде зміна в вірулентності, зміна властивостей передачі. Це все не ясно. Коли подивитися на деякі епідемії грипу, і саме тут у нас найбільше досвіду, – вони охоплювали один, два, три роки. Наприклад, свинячий грип: це була трирічна пандемія, а потім вона зникла. І одна з надій полягає в тому, що те ж саме станеться і з коронавірусом. Він може зникнути в якийсь момент, або він мутує і стане менш небезпечним при нижчому рівні смертності – вірус, який буде більш пристосований до людської системи.​