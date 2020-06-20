В Україні продовжують фіксувати антирекорди захворюваності на коронавірус: 19 червня виявлено 841 новий випадок. Загалом станом на ранок 20 червня в Україні налічують майже 36 тисяч інфікованих. Чому так відбувається? І в чому головна причина: у байдужості людей до заходів особистої безпеки чи у неефективних діях влади, спрямованих на боротьбу з Covid-19? Радіо Свобода запитало про це народних депутатів, міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.