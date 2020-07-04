Розробка і тестування вакцини проти COVID-19 може протривати рік і більше. Потім постане ще одне завдання – розповсюдити її для мільярдів людей по всьому світі. А поки дослідження повільно просуваються, уряди й організації працюють над тим, щоб забезпечити широкий доступ до вакцини після її створення. (Відео Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Reuters).