Вакцина для всіх. Чи є прогрес у створенні вакцини від коронавірусу? (відео)
Розробка і тестування вакцини проти COVID-19 може протривати рік і більше. Потім постане ще одне завдання – розповсюдити її для мільярдів людей по всьому світі. А поки дослідження повільно просуваються, уряди й організації працюють над тим, щоб забезпечити широкий доступ до вакцини після її створення. (Відео Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Reuters).
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