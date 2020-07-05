В Ірані зафіксували добовий антирекорд зі смертей на COVID-19

В Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від COVID-19.

Це перевищує попередній антирекорд у 162 смертельних випадки, зафіксованих 29 червня. За даними іранських урядовців з галузі охорони здоров’я, за попередні 24 години також виявили 2 560 нових хворих.

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Напередодні Тегеран запровадив обов’язкове носіння масок в громадських місцях з 5 липня через зростання захворюваності. Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів.

Іран – найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу. Офіційно в цій державі зафіксували 240 438 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 11 571 людина померла.

Реальні числа, як вважають, значно вищі, ніж офіційні.