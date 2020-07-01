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01 липня 2020, Київ 09:51
Новини | Міжнародні

Тегеран: кількість загиблих внаслідок вибуху у лікарні зросла до 19

19 людей загинули внаслідок вибуху

Кількість загиблих внаслідок вибуху у клініці на півночі Тегерану (Іран) зросла до 19. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Спочатку повідомлялося про 13 загиблих.

Пізніше представник місцевої пожежної частини заявив, що рятувальники знайшли під завалами ще шість тіл.

Серед загиблих – 15 жінок та четверо чоловіків. Пожежникам вдалося врятувати 20 людей.

Заступник губернатора Тегерану Хамідреза Ґударзі повідомляв державному телеканалу, що вибух і пожежу спричинив витік із балонів для медичного газу.

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