Біля військової бази в Ірані стався вибух. Влада каже, що вибухнув резервуар із газом

Яскраво-помаранчевий спалах у небі над Тегераном 26 червня спричинив вибух газового резервуара біля військової бази поблизу столиці Ірану, повідомили в п’ятницю іранські державні ЗМІ з посиланням на речника Міноборони.

Вибух стався в «громадській зоні» військової бази в Парчині, повідомив представник Міністерства оборони, бригадний генерал Давуд Абді. Він сказав, що вибух спричинив пожежу, ситуація під контролем, ніхто не постраждав. Жодної інформації про причини вибуху посадовець не назвав.

«Наші колеги присутні на місці і ретельно розслідують інцидент», – цитує Абді видання The New York Times.

Агентство Fars повідомило з посиланням на Міноборони Ірану, що вибухнув промисловий паливний бак біля об’єкта, що належить міністерству.

На військовому об’єкті, в районі якого стався вибух, як вважають західні служби безпеки, Тегеран понад 10 років тому провів випробування, пов’язані з ядерними бомбами. Іран відкинув ці звинувачення.

Раніше Іран відмовився надати інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступ для відвідин бази в Парчині, заявивши, що як військова база об’єкт був закритий.