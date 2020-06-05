МАГАТЕ: Іран продовжує нарощувати запаси урану і блокує відвідування об’єктів інспекторами

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 червня заявило, що Іран продовжує нарощувати свої запаси збагаченого урану далеко за межі, встановлені в ядерній угоді 2015 року зі світовими державами.

Крім того, МАГАТЕ висловило «серйозне занепокоєння» з приводу відмови Ірану дозволити міжнародним інспекторам розслідувати можливі факти ядерної діяльності у двох місцях.

Станом на кінець травня загальний запас низькозбагаченого урану Ірану склав 1571,6 кілограма, що майже у вісім разів перевищує межу, встановлену в ядерній угоді 2015 року, йдеться в доповіді МАГАТЕ 5 червня.

США вийшли з ядерної угоди в травні 2018 року і відтоді застосували низку санкцій, які завдали відчутного удару по іранській економіці.

У відповідь Тегеран поступово порушує обмеження, встановлені в угоді, і каже, що може відмовитися від своїх дій, якщо інші учасники угоди – Великобританія, Франція, Німеччина, Китай та Росія – посилять економічні стимули для Тегерана.

І хоча Іран заявляє, що продовжує надавати інспекторам МАГАТЕ доступ до об’єктів для спостереження за операціями, агенство стверджує, що протягом більш ніж чотирьох місяців Іран «відмовляв у доступі» на два із трьох місць, які агенство визначило як такі, де країна, можливо, зберігала неоголошений ядерний матеріал або здійснювала ядерну діяльність без відома міжнародних спостерігачів. МАГАТЕ заявило, що на третьому місці була здійснена «ретельна санітарна обробка в 2003-2004 роках», і перевірка не матиме сенсу. Передбачається, що діяльність на всіх трьох об’єктах мала місце до підписання ядерної угоди зі світовими державами.