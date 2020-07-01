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01 липня 2020, Київ 19:09
Новини | Міжнародні

Влада Ірану заявила про арешт 2 шведів за підозрою у міжнародній торгівлі наркотиками

Тегеран часто звинувачують в арешті громадян країн Заходу за псевдозвинуваченнями та використанні їх як предмет торгів у переговорах

Двох громадян Швеції заарештували в Ірані під час спецоперації з викриття міжнародної мережі торгівлі наркотиками, повідомило агентство Tasnim, пов’язане з «Корпусом вартових Ісламської революції».

«Члени міжнародної мережі торгівлі наркотиками були заарештовані, і двоє громадян Швеції є серед них», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що «величезна» кількість наркотиків була вилучена владою, зокрема «небезпечні синтетичні наркотики». Коли саме відбулася спецоперація не вказується.

Іран лежить на великому транзитному маршруті наркотиків, що переправляють з Афганістану в Європу.

Тегеран часто звинувачують в арешті громадян країн Заходу за псевдозвинуваченнями та використанні їх як предмет торгів у переговорах. Влада країни це заперечує.

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