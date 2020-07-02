Країни жертв катастрофи літака МАУ об’єдналися для переговорів щодо виплати компенсацій Іраном – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном.



«Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, бо тепер ми формалізували спільний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака. Держави будуть виступати єдиним фронтом і допомагати одна одній як група країн, які постраждали. Україна буде голосом цієї групи. Документ визначає нашу державу речником, що означає, що саме Україна від імені групи буде вести перемовини з Іраном... Іран понесе всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло», – заявив Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що ідея меморандуму належала саме Україні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня після кількох днів заперечень Іран офіційно заявив, що літак помилково збили сили протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.