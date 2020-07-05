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05 липня 2020, Київ 11:20
Новини | Коронавірус

В Україні зареєстровано 823 нових випадки COVID-19

Кількість інфікованих в Україні з початку пандемії складає 48,5 тисяч людей

В Україні станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадки інфікування COVID-19. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної інфекції РНБО. Згідно з повідомленням, за останню добу 22 людини померли через хворобу, 221 – одужали.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфікувалися 48 500 громадян, померли 1249 людей, одужали – 21376.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 5 липня зафіксовано 11 272 342 випадки інфікування коронавірусом, померли 530 898 людей, одужали понад 6 мільйонів.

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