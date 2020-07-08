МОЗ веде переговори про закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України веде переговори про закупівлю ремдесивіру, препарату, який, за попередніми дослідженнями, може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомив під час онлайн-брифінгу 8 липня міністр Максим Степанов, попередньо є домовленість щодо закупівлі цього препарату в кількості, розрахованій на лікування до восьми тисяч пацієнтів.

«Щодо постачання – ремдесивір не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Зараз ми вже провели певні переговори з компаніями, які отримали ліцензію від компанії Gilead (Gilead, американська фармацевтична компанія, яка виготовляє ремдесивір, оголосила у травні, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями – ред.), і ми розраховуємо на закупівлю цього лікарського засобу… Це дві компанії. Зараз ми проводимо процес узгодження», – сказав Степанов, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

У квітні в МОЗ повідомляли, що включили ремдесивір до протоколу лікування COVID-19.

Дослідження ефективності ремдесивіру при лікуванні COVID-19 й досі тривають, але вже є обнадійливі ознаки того, що він корисний для боротьби з хворобою, і особливо це стосується пацієнтів у критичному стані.

Наприклад, результати випробування, опубліковані Національним інститутом охорони здоров’я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.

Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п’ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.

1 травня Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало спеціальний екстрений дозвіл на внутрішньовенне застосування препарату дорослим і дітям, госпіталізованим із COVID-19.

Ремдесивір також став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС Європейська асоціація лікарських засобів для боротьби з коронавірусом.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.