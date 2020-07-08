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08 липня 2020, Київ 11:05
Новини | Коронавірус

МОЗ веде переговори про закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19

Як повідомив міністр Максим Степанов, попередньо є домовленість щодо закупівлі цього препарату в кількості, розрахованій на лікування до восьми тисяч пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України веде переговори про закупівлю ремдесивіру, препарату, який, за попередніми дослідженнями, може сприятливо впливати на перебіг тяжких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомив під час онлайн-брифінгу 8 липня міністр Максим Степанов, попередньо є домовленість щодо закупівлі цього препарату в кількості, розрахованій на лікування до восьми тисяч пацієнтів.

«Щодо постачання – ремдесивір не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Зараз ми вже провели певні переговори з компаніями, які отримали ліцензію від компанії Gilead (Gilead, американська фармацевтична компанія, яка виготовляє ремдесивір, оголосила у травні, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями – ред.), і ми розраховуємо на закупівлю цього лікарського засобу… Це дві компанії. Зараз ми проводимо процес узгодження», – сказав Степанов, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

У квітні в МОЗ повідомляли, що включили ремдесивір до протоколу лікування COVID-19.

Дослідження ефективності ремдесивіру при лікуванні COVID-19 й досі тривають, але вже є обнадійливі ознаки того, що він корисний для боротьби з хворобою, і особливо це стосується пацієнтів у критичному стані.

Наприклад, результати випробування, опубліковані Національним інститутом охорони здоров’я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.

Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п’ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.

1 травня Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало спеціальний екстрений дозвіл на внутрішньовенне застосування препарату дорослим і дітям, госпіталізованим із COVID-19.

Ремдесивір також став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС Європейська асоціація лікарських засобів для боротьби з коронавірусом.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

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