Що таке ремдесивір і чому всі хочуть його мати?

Пересічна людина могла ніколи навіть не чути про ремдесивір, доки кілька місяців тому цей препарат не почав потрапляти на шпальти світових ЗМІ. Справа в тому, що попередні дослідження показали, що цей препарат може сприятливо впливати на перебіг важких випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Цього тижня він знову опинився в центрі уваги після того, як США оголосили, що скуповують практично всі поточні запаси цього препарату.

Що таке ремдесивір?

Ремдесивір належить до класу лікарських засобів, відомих як «нуклеозидні аналоги». Їх широко використовують при лікуванні раку, вірусів і різних інфекцій. Вони нагадують молекули, відомі як нуклеозиди, що природним чином зустрічаються в організмі і є важливими будівельними блоками РНК і ДНК. Деякі віруси «підманюються» до включення аналогів у їхній генетичний матеріал замість реального. Це порушує природну хімію вірусу, тим самим знищуючи його здатність до реплікації і перешкоджаючи його поширенню.

Він виліковує від COVID-19?

Дослідження ефективності ремдесивіру при лікуванні COVID-19 й досі тривають, але вже є обнадійливі ознаки того, що він корисний для боротьби з хворобою, і особливо це стосується пацієнтів у критичному стані.

Наприклад, результати випробування, опубліковані Національним інститутом охорони здоров’я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.

Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п’ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.

1 травня Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало спеціальний екстрений дозвіл на внутрішньовенне застосування препарату дорослим і дітям, госпіталізованим із COVID-19.

Ремдесивір також став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС Європейська асоціація лікарських засобів для боротьби з коронавірусом.

Чи легко його дістати?

До пандемії Gilead активно не виробляла ремдесивір, але від її початку нарощувала виробництво і тепер каже, що працює над подальшим розширенням своїх потужностей. Компанія мала на меті виробити понад 190 тисяч курсів лікування до кінця червня і понад 2 мільйони курсів лікування до грудня. Компанія також заявляє, що в 2021 році у разі необхідності вона може виробити кілька мільйонів таких курсів лікування.

Ба більше, у травні Gilead заявила, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями. В рамках цих угод компанія надасть цим виробникам ноу-хау, що дозволить їм в найближчі місяці швидко наростити виробництво ремдесивіру для розповсюдження у 127 країнах.

Навіщо США хочуть скупити всі запаси препарату?

Маючи понад 2,6 мільйона підтверджених інфекцій і близько 130 тисяч смертей, Сполучені Штати постраждали більше, ніж інші країни, вражені коронавірусом. 30 квітня у рамках зусиль для вирішення ситуації Міністерство охорони здоров’я США оголосило, що придбало 500 тисяч курсів ремдесивіру, що складає практично всі наявні постачі препарату на наступні три місяці. Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар оцінив цей крок як «чудову угоду, щоб американці мали доступ до першої схваленої терапії COVID-19».

Щоправда, в інших країнах, які теж постали перед пандемією, до такої новини поставилися із меншим ентузіазмом. Вони занепокоєні тим, що їм, можливо, скоро не вистачить препарату для лікування важко хворих пацієнтів із COVID-19. «Це перший серйозний схвалений препарат, і де механізм доступу до нього?» – запитав в інтерв’ю британському виданню The Guardian доктор Ендрю Гілл, науковий співробітник Ліверпульського університету.

Біоетик із Нью-Йоркського університету Артур Каплан сказав, що купівля США ремдесивіру може завадити зусиллям інших країн поповнити власні запаси. Щоправда, критичного впливу на глобальні зусилля для стримування захворювання він не бачить.

«Я підозрюю, що буде достатньо попиту [в США], хоч ремдесивір і не є чудодійним препаратом, тож, можливо, він буде використовуватися тут і більше нікуди не піде протягом багатьох місяців», – сказав він в інтерв’ю виданню Daily Mail.

«Це не величезна втрата, але це втрата. Це означатиме більше страждань. Та я не думаю, що це коштуватиме життів», – додав він.

Хоча й скупівля США запасів ремдесивіру сама по собі може й не мати серйозного впливу на глобальну боротьбу з пандемією, ситуація викликала побоювання, що це може бути зловісним натяком на ситуацію, що складеться у майбутньому. Дебора Ґлісон, спеціаліст із охорони здоров’я в Університеті LaTrobe у Мельбурні, описала хід США як «дуже тривожний прецедент».

«Якщо ми побачимо, що вакцину винайдуть американські компанії, ми, найімовірніше, будемо спостерігати точно таку саму поведінку та накопичування запасів із боку США й інших розвинених країн», – сказала вона австралійській медіакомпанії SBS News.

Що робити іншим країнам, у яких закінчиться ремдесивір?

Уже лунали певні спекуляції про те, що якщо в якоїсь країни закінчуватимуться постачі цього препарату, вона може видати так зване «замовлення на примусове ліцензування». Це механізм, дозволений правилами СОТ, який дозволяє урядам виробляти запатентований продукт без згоди власника патенту.

Хоча примусове ліцензування дало б змогу країнам виробляти власні версії ремдесивіру, до цього механізму вдаються не часто, бо більшість урядів все ж має за краще не порушувати патенти.

Фармацевтичні компанії давно стверджують, що такі накази можуть завдати шкоди виробництву лікарських засобів і медикаментів, бо патенти дають змогу повернути гроші, які вони витрачають на життєво важливі дослідження й розробки.

Ремдесивір, як правило, вважається корисним, але не життєво важливим інструментом у боротьбі з коронавірусом. Тож наразі не зрозуміло, чи вважатиме уряд якоїсь держави цей препарат настільки важливим, щоб іти в обхід патенту.

Ремдесивір, імовірно, продовжуватимуть використовувати у складі комбінації нових і старих лікарських засобів, які використовують для боротьби з COVID-19. Наприклад, виявили, що інший препарат – дексаметазон, недорогий і широко доступний стероїд, – також має вплив на коронавірус. У Великобританії його вже затвердили для лікування COVID-19. Як стверджують дослідники, препарат майже на третину зменшує кількість смертей у пацієнтів із найбільш важким перебігом захворювання.