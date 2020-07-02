Другого липня кінотеатри вперше за час карантину запрацювали і почали приймати відвідувачів. Умовами є дистанція і маски у відвідувачів. Квитки продають лише на половину зали і розсаджують глядачів так, щоб навколо були вільні крісла. У Києві діє ще одне обмеження через зростання захворюваності: робота закладів і культурні заходи не можуть продовжуватися після 22:00. Що дивляться у столиці і як себе відчувають глядачі та працівники кінотеатрів у нових умовах – в матеріалі Радіо Свобода.