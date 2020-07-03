Керівництво другого за величиною аеропорту України – імені Сікорського в Києві – оголосило про скорочення половини співробітників. Відновлення авіаперельотів після карантину не врятувало міжнародний аеропорт «Київ» від фінансових труднощів. На відміну від «Борисполя», більша частина підприємства перебуває у приватному володінні. Тому за період карантину ніякої підтримки від держави аеропорт не отримав. У той час як підприємство змушене платити чималі податки за землі, доходи аеропорту впали майже до нуля. Його керівництво неодноразово зверталося до влади за допомогою, але відповіді від них наразі не надійшло. У мережі навіть запустили флешмоб «Врятуємо аеропорт«Київ».