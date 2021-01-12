У 2020 році кількість польотів в Україні скоротилася на 57,6% порівняно з 2019-им – Украерорух

Кількість польотів у повітряному просторі України в 2020 році скоротилася на 57,6% порівняно з 2019 роком через вплив пандемії COVID-19, повідомило Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух).

За повідомленням, минулого року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 142 047 рейсів.

«У повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, у 2020 році було, зокрема, здійснено 21 102 внутрішні польоти (на 31,5 % менше порівняно із 2019 роком), 68 870 міжнародних польотів (-57,7 %) та 52 075 транзитних польотів (-63,2 %). Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7% менше, ніж за 2019 рік), іноземні – 92 314 польотів (-59,1%)», – йдеться в повідомленні.

5 червня 2020 року Україна відновила внутрішні пасажирські авіаперевезення, а 15 червня запустила міжнародне авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з жорстким карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.