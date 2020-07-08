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08 липня 2020, Київ 11:05
Новини | Коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 50 тисяч

У Києві виявили 5 779 інфікованих

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 807 нових випадків, померли 23 людини, одужали 926.

Найбільше випадків виявлено у Києві (5 779), Львівській (6 562) та Чернівецькій областях (5 051).

У світі станом на 8 липня виявили понад 11,8 мільйона інфікованих коронавірусом, 6,4 мільйона людей одужали, більш ніж 544 тисячі померли.

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