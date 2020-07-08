Ляшко: ми в середньому виявляємо близько 35% хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України в середньому виявляє близько 35 відсотків хворих на COVID-19. Про це в інтерв’ю ВВС News Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ми показували свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, що ми в середньому виявляємо близько 35% хворих», – зазначив Ляшко.

Він не виключив, що, згідно з математичним моделюванням, в Україні може бути близько 150 тисяч інфікованих коронавірусом.

«Жодної країни світу немає, де реєструють 100% всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни в середньому реєструють 25-40% випадків хворих», – додав Ляшко.

В Україні станом на 7 липня виявили 49 607 випадків коронавірусу, померли 1 283 людини, одужали 22 193.