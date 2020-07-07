Число хворих на COVID-19 у Росії наблизилося до 700 тисяч

Число хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Росії від початку епідемії наблизилося до 700 тисяч і склало 694 230, свідчать дані оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби.

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 6368 людей. Щоденний приріст у менше ніж сім тисяч нових випадків спостерігається 12 день поспіль, свідчить офіційна статистика. Померли за день 198 людей, від початку епідемії – 10 494.

Одужали за добу 9551 людина, загалом – 463 880.

На початку епідемії переважна більшість нових випадків припадали на Москву. Зараз на місто припадає менше ніж 10 відсотків приросту. На другому місці за кількістю нових випадків перебуває Ханти-Мансійський автономний округ, де за добу виявлено 283 нових випадки.

Понад 200 нових випадків виявили у Санкт-Петербурзі, Іркутській і Свердловській областях. Майже стільки ж – у Нижньогородській області і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Статистика федерального штабу часто різниться з даними регіонів і уряду, в тому числі її смертність іноді в рази менша, ніж фіксує Росстат. Проте вона дає можливість спостерігати за тенденціями у ситуації з хворобою в Росії.

Нещодавно соціологи відзначали, що майже 60 відсотків російських лікарів не довіряють офіційній статистиці по коронавірусу, а майже половина – вважає дані про число заражених і померлих заниженими. Довіра до офіційної інформації про коронавірус поступово знижується і загалом серед росіян, відзначають соціологи.