В Україні підтвердили 564 нових випадки COVID-19

В Україні станом на 7 липня виявили 49 607 випадків коронавірусу, померли 1 283 людини, одужали 22 193. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 564 нових випадки, померла 21 людина одужали 490.

Найбільше випадків виявили у Києві (5 665), Львівській (6 445) та Чернівецькій областях (5 032).

У світі станом на 7 липня виявили понад 11,6 мільйонів інфікованих коронавірусом, 6,3 мільйона людей одужали, більш ніж 538 тисяч померли.