Омбудсмен просить із Фонду боротьби з COVID-19 понад 14 млн грн на ремонт, вебсайт і відрядження – StateWatch

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Кабінету міністрів із проханням щодо виділення 14,5 мільйона гривень із Фонду боротьби з COVID-19, повідомляє неурядова організація StateWatch із посиланням на лист омбудсмена до уряду.
Як ідеться в документі, 10 мільйонів гривень планується витратити на ремонт адміністративного приміщення, ще 3,5 мільйона – на створення веб-сайту, а також 1 мільйон – на відрядження в рамках національного превентивного механізму.
«Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити видатки у розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – вказано в повідомленні.
Міністр фінансів Сергій Марченко 19 червня виступив у Верховній Раді з доповіддю щодо Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. За словами міністра, Фонд продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення.
Зокрема, за словами міністра, Кабінет міністірів спрямував
- 9 мільярдів до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття для допомоги тим, хто залишився без роботи через карантин (як на безповоротній, так і на поворотній основі)
- 100 мільйонів гривень – закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 (за словами Марченка, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень)
- майже 3 мільярди гривень передбачено на заходи з запобігання спалахам епідемії, з них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 мільярда – на закупівлі засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я, надають стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 та екстрену медичну допомогу
- 2,5 мільярда гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування (в тому числі 471 мільйон на виплати родинам медичних працівників, які померли від коронавірусної хвороби)
- 2,7 мільярда на додаткові виплати – до 50% заробітної плати чи грошового забезпечення військовим, поліцейським та «відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення»
- 23,7 мільйона на заходи з подолання COVID-19 в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
- 52,5 мільйона – для повернення коштів за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання
17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.
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