Омбудсмен просить із Фонду боротьби з COVID-19 понад 14 млн грн на ремонт, вебсайт і відрядження – StateWatch

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Кабінету міністрів із проханням щодо виділення 14,5 мільйона гривень із Фонду боротьби з COVID-19, повідомляє неурядова організація StateWatch із посиланням на лист омбудсмена до уряду.

Як ідеться в документі, 10 мільйонів гривень планується витратити на ремонт адміністративного приміщення, ще 3,5 мільйона – на створення веб-сайту, а також 1 мільйон – на відрядження в рамках національного превентивного механізму.

«Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити видатки у розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – вказано в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко 19 червня виступив у Верховній Раді з доповіддю щодо Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. За словами міністра, Фонд продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення.

Зокрема, за словами міністра, Кабінет міністірів спрямував

9 мільярдів до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття для допомоги тим, хто залишився без роботи через карантин (як на безповоротній, так і на поворотній основі)

100 мільйонів гривень – закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 (за словами Марченка, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень)

майже 3 мільярди гривень передбачено на заходи з запобігання спалахам епідемії, з них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 мільярда – на закупівлі засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я, надають стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 та екстрену медичну допомогу

2,5 мільярда гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування (в тому числі 471 мільйон на виплати родинам медичних працівників, які померли від коронавірусної хвороби)

2,7 мільярда на додаткові виплати – до 50% заробітної плати чи грошового забезпечення військовим, поліцейським та «відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення»

23,7 мільйона на заходи з подолання COVID-19 в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

52,5 мільйона – для повернення коштів за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання

17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.