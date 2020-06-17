Учасникам пробного ЗНО почнуть повертати кошти з 1 липня – МОН

Кошти, сплачені за пробне зовнішнє незалежне оцінювання у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

За повідомленням, на це виділено гроші з фонду боротьби з COVID-19, відповідний порядок повернення коштів уряд ухвалив 17 червня.

«Виплати коштів учасникам пробного ЗНО розпочнуться вже за два тижні – 1 липня – і будуть здійснюватись через відділення ПриватБанку. Учасники пробного ЗНО, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає у найближчому відділенні банку», – повідомила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Передбачається, що повернення коштів триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 мільйони 450 тисяч гривень, додали у МОН.

Цього року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома, нагадали у міністерстві. 15 червня відбулось тестування з української мови й літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

Водночас у МОН наголосили, що готові до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації.

«Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики», – додали в міністерстві.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував випускникам складати ЗНО «за власним бажанням».