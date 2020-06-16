Прем’єр повідомив про перспективи ЗНО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про перспективи зовнішнього незалежного оцінювання за умов коронавірусної пандемії і після появи інформації про плани скасувати його.

Як сказав він на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, наразі немає підстав для скасування чи перенесення ЗНО.

«Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я і головний санітарний лікар повідомлять про це», – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, показники, за яких може переноситися ЗНО, зрозумілі: це більш ніж 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні і більш ніж 50% областей, де будуть перевищуватися три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищить 12 на 100 тисяч населення, буде більш ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях і охоплення тестуванням складе менш ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

«Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО», – сказав Шмигаль.

Попередніми днями уряд скасував цьогорічне проведення пробного очного ЗНО, замінивши його оцінюванням у режимі онлайн.

12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомляв про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, таку інформацію, ще не підтверджену офіційно, йому підтвердили його три незалежні джерела – що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі.

Після цього в Міністерстві освіти і науки заявили, що там «навіть теоретично не розглядають» можливість скасування ЗНО, і назвали таку можливість неприпустимою і такою, що може створити корупційні ризики під час вступу.

Проти можливості скасування ЗНО також активно виступила громадськість.

А у владній партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» спершу теж виступили проти скасування ЗНО, але потім змінили думку. Народний депутат, заступниця голови фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Євгенія Кравчук оприлюднила було від імені фракції заклик утриматися від можливого рішення про скасування зовнішнього незалежного оцінювання, бо «скасування основної сесії ЗНО є неприпустимим, інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах», але невдовзі змінила свій допис у фейсбуці, заявивши, що фракція ще обговорить свою позицію щодо цього на нинішньому тижні.

Проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні є обов’язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти з 2008 року. Цей механізм значно зменшив рівень корупції, пов’язаної зі вступом до вишів.