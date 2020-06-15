Міносвіти «навіть теоретично не розглядає скасування ЗНО» – Мандзій для Радіо Свобода

У Міністерстві освіти і науки України «навіть теоретично» не розглядають скасування зовнішнього незалежного оцінювання, заявила Радіо Свобода тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Зараз ми працюємо над забезпеченням пунктів тестування засобами детального захисту, дезінфекторами, антисептиками для того, щоб провести ЗНО з 25 червня. Ми розуміємо складність епідеміологічної ситуації – це питання епідеміологічної ситуації на контролі Міністерства охорони здоров’я», – сказала міністр і додала, що для Міносвіти надзвичайно важливо запровадити безпечні умови для проведення тестування.

При цьому вона додала, що точне рішення щодо проведення ЗНО 25 червня буде відомо до 20 червня.

Ці прогнози збігаються із зробленою раніше заявою головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який повідомляв, що проведення основного ЗНО залежатиме від ситуації з коронавірусом 20–22 червня.

Після цього інтерв’ю Любомири Мандзій Міністерство освіти і науки виступило з офіційною заявою про те, що готове провести ЗНО у безпечних умовах, а його скасування є неприпустимим і може створити корупційні ризики під час вступу.

«Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020», – наголосила Мандзій у заяві МОН.

Раніше, 13 червня, у владній партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» виступили проти скасування ЗНО, але потім змінили думку. Народний депутат, заступниця голови фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Євгенія Кравчук оприлюднила від імені фракції заклик утриматися від можливого рішення про скасування зовнішнього незалежного оцінювання, бо «скасування основної сесії ЗНО є неприпустимим, інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах», але невдовзі змінила свій допис у фейсбуці, заявивши, що фракція ще обговорить свою позицію щодо цього наступного тижня.

Перед тим, 12 червня, освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, таку інформацію, ще не підтверджену офіційно, йому підтвердили його три незалежні джерела – що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі.

Проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні є обов’язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти з 2008 року. Цей механізм значно зменшив рівень корупції, пов’язаної зі вступом до вишів.