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17 червня 2020, Київ 01:09
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Ймовірне перенесення ЗНО-2020: що думають депутати? – відео

Ймовірне перенесення ЗНО-2020: що думають депутати? – відео
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Ймовірне перенесення ЗНО-2020: що думають депутати? – відео

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12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання, пославшись на інформацію від своїх джерел. Імовірність втілення такого сценарію у життя широко розкритикували представники освітньої сфери і низка політичних сил. 15 червня у коментарі Радіо Свобода т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій зазначила: у МОН «навіть теоретично» не розглядають скасування ЗНО. При цьому вона додала, що точне рішення щодо проведення ЗНО 25 червня буде відомо до 20 червня. Радіо Свобода тим часом поцікавилось у депутатів про те, що вони думають про можливе перенесення ЗНО у 2020 році.

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