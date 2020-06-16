12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання, пославшись на інформацію від своїх джерел. Імовірність втілення такого сценарію у життя широко розкритикували представники освітньої сфери і низка політичних сил. 15 червня у коментарі Радіо Свобода т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій зазначила: у МОН «навіть теоретично» не розглядають скасування ЗНО. При цьому вона додала, що точне рішення щодо проведення ЗНО 25 червня буде відомо до 20 червня. Радіо Свобода тим часом поцікавилось у депутатів про те, що вони думають про можливе перенесення ЗНО у 2020 році.