(Друкуємо мовою оригіналу)

Чиновники уверяют, что на Донбассе полностью подготовились к пробному независимому тестированию: запаслись термометрами, антисептиками и масками. Но из-за коронавируса в Донецкой и Луганской областях, как и по всей стране, тестирование пройдет онлайн.

Хотя детям, которые приходят в пункты тестирования, после регистрации в руки выдают пакеты с реальными, а не виртуальными, заданиями. Педагоги рассчитывают, что хотя бы так будущие студенты немного подготовятся к реалиям основного ВНО. А еще педагоги просят как можно раньше обнародовать решение о проведении или не проведении оценивания, чтобы дети из Донецка и Луганска могли заранее приехать, найти жилье и подготовиться.

Жительница Славянска Арина хочет стать доктором. Девушка намерена поступить в профильный ВУЗ в соседнем Краматорске. 15 июня Арина пришла в школу номер 12 Славянска, чтобы получить пакет с заданиями для пробного независимого оценивания. Новый формат девушку сильно не озадачил.

Я уже привыкла за несколько месяцев к неожиданностям

«Я, наверное, не сильно удивилась, потому что все-таки карантин. И я уже привыкла за несколько месяцев к неожиданностям. Закрою дверь комнаты – и все. Почти те же условия», – делится Арина.

Хотелось испытать атмосферу, которая на пробном ЗНО. Чтобы уже не было мандража

А вот Евгений, будущий программист, немного раздосадован.

– Хотелось испытать атмосферу, которая на пробном ЗНО. Чтобы уже не было мандража перед основным ЗНО.

– А дома у тебя не будет соблазна взять – да и «погуглить» что-нибудь?

– Думаю, нет (смеется).

«Сколько сил было вложено в подготовку» – завуч

И Арина, и Женя после проверки документов получили пакеты с заданиями прямо в холле школы. Регистрирует участников пробного оценивания и выдает пакеты Александр Чернышов. Он работает завучем в 12-й школе.

Александр рассказал Радио Донбасс.Реалии, что на пробное оценивание здесь зарегистрировались 210 человек. По его словам, дети могут в спокойной обстановке открыть пакет, засечь три часа, а потом проверить результаты, заполнив электронный бланк ответов.

А школа ко всему подготовилась заранее.

Вы не поверите, сколько сил было вложено на прошлой неделе для подготовки

«Вы не поверите, сколько сил было вложено на прошлой неделе для подготовки. Получали впопыхах и термометры, и маски. Пока в недостаточных количествах, но в воскресенье обещали привезти по полной программе. Были обеспечены все требования к кабинетам: вынесены лишние стулья для того, чтобы расстояние между участниками было 1,2 метра», – говорит Александр.

Он сообщил нам, что при входе участников оценивания встречала бы медсестра с термометром. Пропускали бы только тех, у кого температура меньше от 37,3. Если для человека температура, например, 37,4 нормальная, надо предоставить документ.

После измерения температуры – проверка документов и дезинфекция рук. Также средства для дезинфекции рук расположили в туалетах.

После такой подготовки люди, как говорит Александр, были шокированы отменой оценивания. Но через классных руководителей об этом предупредили тех, кто учился именно в этой школе. Контактов остальных учеников у Александра Чернышова нет.

Александр говорит, что дети, живущие в Донецке и Луганске, за заданиями пока еще не приходили.

Многие из этих детей приезжают намного раньше сюда, чтобы привыкнуть, обжиться и нормально провести все экзамены

«Мне за них очень обидно. Есть знакомые на той территории. И я вчера прочитал, что 34 человека пересекли КПВВ еще не зная, что пробное ЗНО отменили. Я желаю им удачи и не расстраиваться. И я надеюсь и обращаюсь к нашим высокопоставленным органам принять раньше решение, чем 22 июня. Потому что 25 июня первое ЗНО будет по математике. И многие из этих детей приезжают намного раньше сюда, чтобы привыкнуть, обжиться и нормально провести все экзамены».

«Это наши дети» – Власов

Владимир Власов руководит Донецким региональным центром оценивания качества образования.

По его информации, на пробное тестирование в Донецкой и Луганской области зарегистрировались 10793 человека. Из них 139 человек – ученики из Донецка и Луганска.

В области к тестам подготовились, завезли для участников маски и дезсредства.

По мнению Владимира Власова, в онлайн-формате плохо то, что дети не почувствуют атмосферу и правила реального оценивания.

Этой атмосферы участники пробного тестирования не почувствуют

«Они не смогут увидеть, где они могут найти себя в списках, как пройти в аудиторию, как рассчитать время, что будет говорить во время инструктажа инструктор, который находится в аудитории. То есть, этой атмосферы участники пробного тестирования не почувствуют».

По словам Власова, детей оповестили об отмене тестов разными способами: «В субботу с утра мы разместили эту информацию на своем сайте, мы разместили эту информацию на информационных страницах каждого участника пробного тестирования. И постарались максимально это сделать»

Владимир Власов сообщил, что многие родители обращаются с просьбой вернуть деньги, которые заплатили за материалы для пробных тестов. Сейчас государство работает над механизмом возврата. Но это, прогнозирует чиновник, будет не так скоро, как хотелось бы.

Чиновник надеется, что санитарные врачи разрешат провести в обычном формате основное оценивание. Оно пройдет с 25 июня по 17 июля. Кстати, на основное ВНО уже подали заявки более тысячи человек, живущих в Донецке и Луганске.

Дети с неподконтрольной территории – это все равно наши дети

А еще Владимир Власов напомнил: если участникам ВНО, которые приедут с оккупированных российскими гибридными силами территорий, негде жить, надо обратиться в Донецкий региональный центр оценивания качества образования. Там помогут найти жилье для абитуриента и сопровождающего человека.

«Дети с неподконтрольной территории – это все равно наши дети», – говорит Владимир Власов.

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