Міносвіти пояснило своє ставлення до можливості скасування ЗНО

Міністерство освіти і науки виступило з заявою, в якій виклало свою позицію щодо можливості скасування зовнішнього незалежного оцінювання, про яку говорять останніми днями.

Як мовиться в заяві МОН, міністерство готове провести ЗНО у безпечних умовах, його скасування є неприпустимим і може створити корупційні ризики під час вступу.

«МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики», – цитує пресова служба міністерства слова т. в. о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій.

«Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020», – наголосила Мандзій.

Як мовиться в заяві міністерства, ЗНО гарантує вступникам високі й рівні шанси для вступу, і будь-які спроби скасувати тестування призведуть до повернення нерівного доступу до вищої освіти, який залежить від статків родини вступника або наявності «зв’язків». Також ЗНО дає свободу вибору спеціальності, закладу вищої освіти й регіону навчання. Складене тестування дає можливість подати 5 заяв на бюджет, у тому числі в різних містах країни.

Крім того, посилаючись на результати опитувань 2019 і 2018 років, МОН повідомляє, що ЗНО як чесну і прозору форму вступу підтримують 73% українців, які погоджуються з тим, що система ЗНО дає рівні можливості для всіх абітурієнтів вступити до найкращих вишів, а з-поміж тих, хто складав тести ЗНО, його підтримують майже 75%.

Щодо безпеки проведення ЗНО в час коронавірусної пандемії МОН повідомляє, що пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками й захистом для медиків, і готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклистом.

«Наразі МОН готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня – 17 липня. Водночас МОЗ готує параметри, яким має відповідати епідеміологічна ситуація для безпечного проведення ЗНО. Показники мають затвердити на Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 червня. Крім того, згідно з даними світової статистики, вікова група учасників ЗНО є стійкою до зараження – лише 1,2% серед усіх хворих на COVID-19 складають підлітки, тобто ризики зараження мізерні», – заявили в міністерстві.

Водночас, мовиться в заяві, «без ЗНО вступ до вишів може стати більш небезпечним з епідеміологічної точки зору, оскільки передбачає великі скупчення людей і складність у дотриманні соціальної дистанції у чергах, під час іспитів; це створює додатковий ризик для найбільших міст України під час пандемії».

Попереднього дня, 14 червня, в МОН також заявили, що учасникам пробного і платного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановане на 15 і 17 червня, але потім скасоване в первісному вигляді, повернуть кошти через неможливість проведення цього випробування в закладах освіти. Зареєстровані учасники зможуть скласти це пробне тестування не в закладах освіти, а вдома, і вже безплатно.

Раніше, 13 червня, у владній партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» виступили проти скасування ЗНО, але потім змінили думку. Народний депутат, заступниця голови фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Євгенія Кравчук оприлюднила від імені фракції заклик утриматися від можливого рішення про скасування зовнішнього незалежного оцінювання, бо «скасування основної сесії ЗНО є неприпустимим, інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах», але невдовзі змінила свій допис у фейсбуці, заявивши, що фракція ще обговорить свою позицію щодо цього наступного тижня.

Перед тим, 12 червня, освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, таку інформацію, ще не підтверджену офіційно, йому підтвердили його три незалежні джерела – що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі.

Проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні є обов’язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти з 2008 року. Цей механізм значно зменшив рівень корупції, пов’язаної зі вступом до вишів.