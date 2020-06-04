Скасування владою Києва ЗНО для столичних абітурієнтів, які не вступають у виші, незаконне – МОН

Рішення влади Києва про скасування підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників шкіл, які не планують вступати до закладів вищої освіти цього року, є незаконним, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 3 червня 2020 року №102 «Про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації», є нечинним і не підлягає виконанню», – зазначили в МОН.

У Міноствіти пояснили, що чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

3 червня Департамент освіти і науки КМДА видав наказ про те, що учнів 11-х класів і випускників закладів професійно-технічної освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Це стосується учнів, які цього року завершують здобувати повну загальну середню освіту, але не планують цього року вступати до вишів, пояснив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський. Він пояснив таке рішення необхідністю запобігання спалаху коронавірусу в Києві.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні стартує 25 червня і триватиме до 17 липня, додаткова – з 24 липня до 10 серпня.