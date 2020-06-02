Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть вступати до освітніх закладів без ЗНО до 23 жовтня

Абітурієнти з окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступати без ЗНО в будь-який заклад України, де працюватимуть відповідні для цих категорій освітні центри, до 23 жовтня включно, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених закладів освіти, де працюватимуть освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Для цього їм потрібно звернутись до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня 2020 року», – йдеться у повідомленні Міносвіти.

У відомстві повідомили, що розширили цьогоріч для мешканців окупованих Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надало можливість обрати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти.

«Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму – не пізніше 20 серпня, вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня. Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт», – повідомили у МОН.

У Міносвіти зазначили, що ті, хто не має українського документа про освіту, може отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі. Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти, додали у відомстві.

Раніше у Міносвіти вже заявляли, що випускники з тимчасово окупованих територій вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році розпочнеться з 25 червня тестуванням із математики і завершиться 17 липня тестуванням із хімії.