В. о. міністра освіти розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій в умовах пандемії

Виконувачка обов’язків міністрині освіти України Любомира Мандзій у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій України в умовах нинішньої пандемії коронавірусного захворювання COVID-19.

За її словами, до питання організації закінчення навчального року екстерном у закладах освіти на підконтрольній Києву території України можна буде повернутися після закінчення нинішнього карантину і зняття обмежень.

«У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Мінкультури, МОЗ і МВС. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської областей, так і з Криму у ці заклади. Немає різниці, звідки є вступники», – сказала вона.

Ті, хто має намір вступити в заклади вищої освіти України, але має питання, можуть скористатися телефонною «гарячою лінією» за номером 0-800-504-425, додала Мандзій.

При цьому, наголосила вона, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, вступають до закладів вищої освіти на материковій Україні за дещо іншою процедурою, ніж проходження ЗНО. «Їм для вступу потрібно звернутися в освітній центр «Донбас-Україна», «Крим-Україна», подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час», – сказала Любомира Мандзій.

Повністю інтерв’ю з Любомирою Мандзій читайте на сайті Радіо Свобода: