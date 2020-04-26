Режим роботи дитячих садочків встановлюють їхні керівники – Мандзій

Режим роботи дитячих садків на час карантину визначають їхні керівники. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила виконуюча обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.

«Встановлення режиму роботи закладів дошкільної освіти належить до повноважень засновника закладу. Це рішення, яке має ухвалювати засновник цього закладу. Так, у вихователів цього року збільшилася тривалість відпустки. І, власне, це теж треба врахувати. Ви правильно відмітили, що вихователі теж працюють зі своїми вихованцями дистанційно», – зазначила очільниця МОН.

Вона додала, що зараз важлива підтримка батьків дошкільнят.

«Бо, власне, рекомендації, які дають вихователі онлайн здебільшого можуть підтримати батьки і залучити дитину до того чи іншого, до прикладу, завдання чи дослідження, до процесу, щоб і батькам, і дитині було цікавіше», – наголосила Мандзій.

Вона також повідомила, що процедуру прийому учнів до перших класів мають визначати органи місцевого самоврядування.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни, наразі – до 11 травня.

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