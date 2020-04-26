Рішення про те, як проходитиме набір до перших класів, ухвалюватимуть місцеві органи – МОН

Рішення щодо процедури набору учнів перших класів мають ухвалити органи місцевого самоврядування та оприлюднити відповідну інформацію. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

«Можна зробити дистанційно, а можна перенести терміни подачі документів до закладів освіти. Наголошую на тому, що ця інформація органами місцевого самоврядування, засновниками шкіл має бути публічною для того, щоб батьки могли організувати подачу документів. Якщо засновник школи ухвалить рішення про те, що це буде дистанційно – засобами зв’язку – одна справа, якщо ж буде змінено терміни подачі документів, то прошу про це проінформувати на сайтах рад або шкіл», – сказала очільник міністерства.

Мандзій також зазначила, що проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни, наразі – до 11 травня.

Повне інтерв’ю з Любомирою Мандзій читайте на сайті Радіо Свобода