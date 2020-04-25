Завершення навчального року, ЗНО, випускні і вступна кампанія: інтерв’ю в.о. міністра освіти Любомири Мандзій

Терміни вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО, а ті, в свою чергу, – від епідеміологічної ситуації. Між тим усі заклади освіти мають бути готові до дистанційного завершення навчального року. Це тези з великого інтерв’ю Радіо Свобода тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти і науки України Любомири Мандзій. Що думає очільниця МОН про телеуроки? Якщо вчитель має право на помилку, то як оцінювати учня? Як набиратимуть до школи першокласників і якими будуть карантинні останні дзвоники? На ці та багато інших запитань відповідає Любомира Мандзій.

Інна Кузнецова: Ми зараз говоримо після вашої великої фейсбучної конференції чи звернення, яке анонсувалося на фейсбучній сторінці МОН. Дуже багато людей чекали на це звернення. І коли воно вчасно не почалося, у мене склалося враження, що люди чекали на телевізійний серіал – настільки це важливо для них було.

Ви тоді відповіли на багато запитань з тих, які я хотіла вам поставити. Хоча дещо знову буду у вас запитувати, тому що люди хочуть знати, зокрема про дистанційне навчання, про ЗНО, про вступ до вищих навчальних закладів. Але хотіла би почати з того, про що мало говорили під час цього звернення – про вищі навчальні заклади, університети, про науку.

Як відбуватиметься завершення цьогорічного навчального року у вищих навчальних закладах? Чи є якась чітка програма, визначена міністерством? Чи цим займаються університети самостійно?

Закінчення навчального року відбуватиметься дистанційно

– Ми дали рекомендаційного листа закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік.

– Чи буде зміщено період проведення сесій?

– Ні, період проведення сесій не буде зміщено. Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно складання іспитів, і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідин закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях.

– Чи стосується це так само випускних іспитів? Бо на випускних іспитах, як правило, є державні екзаменаційні комісії з присутніми сторонніми людьми, ззовні, не з університетів.

– Так, безперечно. Технічні можливості закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно.

– Дуже багато людей переймаються долею коледжів, де є перехід від коледжів до якихось курсів ВНЗ. Чи відбуватиметься це все традиційно, як і раніше?

Терміни вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО

– Так, традиційно. Тільки в закладах вищої освіти буде зміщена вступна кампанія. Терміни вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО. І після проведення ЗНО буде проведена вступна кампанія у заклади вищої освіти.

– Ми ставили чат з запитаннями до вас. Запитує Наталя Тертична стосовно того, як будете боротися з корупцією і хабарництвом у ВНЗ. Вона наводить приклади того, що дистанційне навчання в деяких з них, у Києві зокрема, не відбувається, студенти не мають онлайн-занять, але оцінки їм виставляють. Як приклад вона наводить (це її приклади, я не можу відповідати за їхню достовірність)факультет романо-германської філології університету імені Шевченка та факультет міжнародної економіки університету імені Гетьмана.

Чи будуть якісь перевірки?

– Якщо ви маєте якісь конкретні факти, то я думаю, що ми зможемо їх з’ясовувати з керівництвом вами названих закладів. Вони, так би мовити, нас проінформують про результати звернень громадян. Але нам тоді треба конкретні факти.

– Я сподіваюся, що дописувачка послухає нас і звернеться до МОН чи до ВНЗ з цього приводу.

Стосовно науки. На науку завжди грошей не вистачає. До карантину планувалося реформування галузевих академій. Як зараз?

– Нічого не змінилося в пріоритетах роботи МОН. У бюджеті є ресурс для фінансування грантів через Національний фонд досліджень. І найближчим часом цей Національний фонд досліджень оголосить конкурс на наукові дослідження.

– Анастасія Благополучна запитує: «Коли буде остаточно затверджене положення про порядок присудження ступеню доктора філософії для аспірантів, що захищатимуть дисертації 2021 року? Це потрібно знати якомога раніше, бо це стосується публікацій.».

– Ми працюємо над цим документом. Якщо він буде готовий, ми його обов’язково оприлюднимо. І він буде публічним для того, щоб молоді люди могли врахувати вимоги, які будуть передбачені у цьому документі.

– Запитання від Яринки Веремчук: «У зв’язку з карантином і відсутністю роботи у батьків, чи буде відтерміновано індикативну собівартість плати за навчання для здобувачів вищої освіти в наступному навчальному році?».

– Ні. Все залишиться в роботі. Ми працюємо. Є ухвалена постанова Кабміну. І нічого відтерміновуватися не буде.

– Будемо переходити до ЗНО. Це питання, яке цікавить дуже багатьох людей. Ми вже знаємо точно, що карантин продовжено до 11 травня. Не виключено, що пізніше він буде продовжений знову. Чи відбудуться пробні ЗНО?

Передбачаємо проведення пробного ЗНО перед основною сесією

– Так, ми передбачаємо проведення пробного ЗНО перед основною сесією. Терміни проведення ЗНО залежать від епідеміологічної ситуації. І тільки ситуація дозволить організувати процес, у нас все готове до проведення ЗНО.

– Чи буде знижено порогів бал для тестів ЗНО, зважаючи на те, що доволі довгий період часу 11-класники вчилися дистанційно?

– Пороговий бал встановлюється відповідною комісією для встановлення результатів ЗНО. Ця комісія ще не починала працювати. Вона почне працювати лише після того, як випускники будуть здавати ЗНО. Тому сьогодні говорити про якийсь пороговий бал ще є зарано.

– Як буде з школярами сільських шкіл, адже не у всіх школах можливість організувати навчання за допомогою інтернету. Це велика проблема.

– Найскладнішою проблемою є , безперечно, технічна можливість доступу до інтернету. Але вчителі використовують різні інструменти для того, щоб учні мали можливість опанувати матеріал. І додатково є Всеукраїнська школа онлайн, яку транслюють телеканали. І це теж додатковий ресурс для пояснення навчального матеріалу.

– До речі, як ви ставитеся до цих уроків школи-онлайн?

– Хочу подякувати тим вчителям, які долучилися до запису відеоуроків. А також подякувати тим експертам, які працюють разом з вчителями у студії, у «шкільних кабінетах».

– Але як ви оцінюєте якість цих уроків?

– Ми попрацювали над тим, щоб покращити якість цих уроків, залучивши до школи експертів під час проведення самого уроку і експертів, які можуть побачити відзнятий урок перед трансляцією.

– Деякі депутати після побачених помилок вчителів одягли футболки «Маю право на помилку». Але тут люди пишуть: «Вчитель «має право на помилку». А учень – ні.». Як тоді вчителі будуть оцінювати учнів з цими помилками?

У вересні наступного навчального року в усіх школах буде передбачене коригуюче навчання

– У вересні наступного навчального року у всіх школах буде передбачене коригуюче навчання для того, щоб вчителі мали можливість з’ясувати, який матеріал, в якому об’ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають «діагностувати» ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом.

– А чи будуть якісь організаційні висновки з того, що, наприклад, деякі вчителі нічого не пояснювали під час дистанційного навчання? Є такі школи і в Києві. Знайома говорила мені про Тарасівську школу у Київській області, де вчителі надсилають завдання, учні самі вивчають тему, а потім вчитель проводить контрольну роботу-онлайн. Але це така робота навпіл, тому що або батьки мають з дитиною працювати, або дитина сама має вивчати. Це доволі складно. Деякі теми вивчити практично нереально без пояснень.

– Власне, з цією метою у вересні наступного навчального року буде час для діагностування ситуації, підсумування, узагальнення та пояснення окремих тем, які не були опановані до кінця учнями, ці теми припали на період карантину. Організаційних висновків ми проводити не будемо. Повноваження за організацію освітнього процесу належать директору школи.

– Але в багатьох випадках від директора школи залежить те, як працює педагогічний колектив. Очевидно, ви погодитеся з цим. Тому що, якщо один директор зібрав онлайн-педраду, сказав, колеги, будемо працювати з електронними журналами, проводити дистанційне навчання, а в іншій самоусунувся, вчителі – один каже давайте по вайберу працювати, інший ­– давайте працювати через зум. І виходить, що дитина має 6 уроків з шести різних засобів зв’язку. А в хаті при цьому троє дітей. Як бути?

– Тут немає уніфікованого рішення. Кожен використовує той інструмент, який йому є зручним і доступним. Безперечно, вчителі опанували різні інструменти, технології дистанційного навчання. Але не можемо сказати, що використовуємо тільки гугл-клас. Мусимо зрозуміти, що кожному вчителю і учням потрібно підлаштовуватися і знаходити спільну мову. І загалом знаходити взаєморозуміння.

Якщо ми використовуємо зум, то вчитель може побачити всіх учнів, а учні в якісь мірі можуть побачоити одне одного. Тобто для кожного предмету має бути точно інший підхід.

– «Нова українська школа» особливо для першачків – там оцінювання немає. Дітлахи слухають, дивляться, а на початку нового навчального року вже відбудеться зустріч і розуміння того, хто що засвоїв.

Я погано собі уявляю, чесно кажучи, як можна 30-и або 40-а учням таким малесеньким розказувати через комп’ютер чи через телефон щось. Як вчителі з цим справляються? Дуже важко зрозуміти.

– Справляються вчителі. Я знаю про проведення онлайн-уроків вчителями з такою кількістю учнів. Але, безперечно, дуже важлива підтримка батьків таких маленьких дітей, тому що вони не до кінця можуть дати собі раду, до прикладу, з технікою, яка має бути готовою до проведення таких онлайн-уроків.

Так, я розумію, що потрібно подякувати батькам, які долучаються до проведення онлайн-занять, допомагають і підтримують своїх дітей.

Чому я кажу, що вони дають собі раду? Тому що первинно на старті карантину в окремих випадках, коли починали проводитися уроки-онлайн, то дітки, здебільшого, використовували і домашніх улюбленців для того, щоб побачитися під час ранкового кола. Бо в початковій ланці здебільшого уроки починаються з ранкового кола. І це було таке віртуальне ранкове коло, але зазвичай дітки запрошували на це ранкове коло своїх домашніх улюбленців. Але згодом вони стали більш дисциплінованими і зрозуміли, що просто бачаться одне з одним. І це було дуже-дуже цікаво. Я мала таку розмову з вчителями, які ділилися своїм досвідом щодо зум-уроків зі своїми першачками і другокласниками.

Хочу наголосити, що вчителі діляться своїм досвідом, власне, використання технологій дистанційного навчання. Для цього відбуваються вебінари, на яких вони можуть поділитися своїми досягненнями. Власне, хочу подякувати вам, шановні освітяни, за те, що ви це робите! З одного боку, поширюєте успішну практику, а з іншого боку, ви даєте можливість долучитися до ваших успіхів своїм колегам.

– Коли ви виступали з цим зверненням в мережі «Фейсбук», я спостерігала за реакцією вчителів. Ця реакція дуже різнилася в залежності від того, наскільки ці вчителі люблять свою роботу, свою професію. Бо одні дякували за пояснення, говорили, що вони це вже роблять, а інші: нічого не ясно, що ж ми будемо робити, як ми будемо виставляти оцінки. І з цього було зрозуміло, що люди чекають якоїсь вказівки.

Чи буде проводитися якесь оцінювання викладачів з часом? Не відразу після карантину, але, можливо, в рамках реформи НУШ, щоб, вчителі отримували зарплатню за результатами того, як вони працюють, і як їхні учні вчаться, а не просто відпрацював і все.

МОН не планує запроваджувати оцінювання роботи вчителів

– МОН не планує запроваджувати оцінювання роботи вчителів. Це перше. Друге. Я розумію, що ми всі працюємо в екстремальних умовах. Ні, ми не були готові до цієї пандемії. І це виклик, з яким ми маємо справитися.

Це нові можливості. Вчителі справді опанували нові інструменти. Всім важко. Я розумію, що вони потребують підтримки. І ми обов’язково запишемо відеовідповіді на ці запитання, які надійшли на цю відеоконференцію. Якщо є потреба у вчителів щодо відповіді на питання, як правильно заповнити журнал, ми за. Ми оприлюднимо відеоінструкцію з моментами заповнення класних журналів.

– Я мала на увазі не лише карантинне оцінювання. Взагалі в рамках реформи НУШ чи буде перегляд зарплатні вчителів за оцінюванням того, наскільки їхні учні успішні і вступають до ВНЗ згодом?

– В рамках реформи НУШ і загалом реформи освіти у нас буде змінено систему освіти. У нас будуть заклади початкові, школи-гімназії, які будуть охоплювати початкову і базову освіту, а також ліцеї (це вже профільне навчання) в 10-12 класах. Тобто це зміна системи освіти.

Тут важливо зрозуміти, що ми хочемо досягти на виході. Ми хочемо, щоб учні не тільки опанували матеріал. Ми хочемо, щоб учні були готові до життя. Бо завдання школи –підготувати дитину до життя. Дитина після закінчення школи має бути самозарадна, а не тільки накопичити знання і не використовувати їх в подальшому.

– Наступне питання теж стосуватиметься не карантину, а загалом освіти. Чи не бачите ви проблеми в тому, що існує велика залученість батьків до освіти дітей? Тобто батьки повинні весь час багато допомагати. Не на карантині, а взагалі.

– Я не можу сказати, що ми дуже залучали батьків до карантину до допомоги у школі. Важливо, як свідчать міжнародні дослідження і наші результати, підтримка дуже важлива для дітей. Підтримка вчителів, батьків. Успіху досягають ті молоді люди, які мають і відчувають цю підтримку. Тому, якщо ви вважаєте, що ми багато залучали батьків до підтримки до карантину, то я готова з вами тут дискутувати. Якщо в НУШ ми справді залучали батьків до проведення, наприклад, ранкового кола, батьки розповідали діткам про свої професії, то в тому поганого нічого немає.

А що ви маєте на увазі щодо того, що було, власне, велике залучення батьків?

– Батьки пишуть про те, що їм доводиться пояснювати навчальний матеріал. Крім того, батьки змушені вночі робити якісь поробки, зайчиків, білочок… Ви знаєте ці історії.

– Даруйте, будь ласка, у мене теж двоє дітей. Давайте будемо вчити їх ставати самостійними. Давайте менше опікуватися тим, про що ми потім будемо самі шкодувати. Важливо навчити дитину вчитися. Це дуже важливо. Не робити замість неї, а допомогти їй. Давайте просто підтримувати дітей, а не робити за них їхню роботу.

– Запитання від Наталії Чурікової, киянки: «Скажіть, будь ласка, коли учні підуть на літні канікули, зокрема середня школа? Дитина у 6 класі. Цікавить, чи увесь червень буде навчальним?».

Навчальний процес закінчується в останній тиждень травня

– У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня.

– Чудово! Ми вже заспокоїли дуже велику кількість батьків.

Але дехто питає, якщо карантин завершиться, чи може бути таке, що дітей змусять після закінчення дистанційного навчання ходити до школи ще у червні? Чи таке нереально?

– Ми рекомендували закладам освіти коригуюче навчання провести у вересні. Це коригуюче навчання має бути для діагностування ситуації, повторення, узагальнення матеріалу, вивчення якого припало на період карантину.

– Важливе питання стосовно набору до першого класу. Як відбуватиметься цей набір? Чи буде це повністю дистанційно, в електронному вигляді?

– Ми рекомендували органам місцевого самоврядування вирішити це питання обов’язково, оприлюднивши відповідну інформацію. Можна зробити дистанційно, а можна перенести терміни подачі документів до закладів освіти. Наголошую на тому, що ця інформація органами місцевого самоврядування, засновниками шкіл має бути публічною для того, щоб батьки могли організувати подачу документів. Якщо засновник школи ухвалить рішення про те, що це буде дистанційно - засобами зв’язку – одна справа, якщо ж буде змінено терміни подачі документів, то прошу про це проінформувати на сайтах рад або шкіл.

– Стосовно відпусток вчителів, які залучені до ЗНО. Вчителі переймаються, що якщо процес буде відтягуватися, то чи матимуть вони відпустки? А з іншого боку, деякі люди пишуть, а що це вчителям такі великі відпустки? Чому їх обов’язково брати влітку?

– Графік відпусток затверджує директор школи. І це в повноваженнях директора школи визначитися з відпусткою для працівників школи. Це період канікул. І під час канікул можна оформити відпустку для педагогічних працівників. Це виключно повноваження директора школи.

– Наступне питання стосується школярів, які вчаться зараз екстерном в українських школах, наприклад, у Волновасі чи деінде, а проживають на окупованих територіях. Частина з них ще вчитиметься і далі. Очевидно, екстерном вони в електронному вигляді якось пройдуть оцінювання. Але буде частина, яка закінчить школу і хотіла би вступати у ВНЗ на територіях, підконтрольних Україні. Це випускники як шкіл з Донецької і Луганської областей, так само і з Криму.

Що ви підготували для них? Які будуть особливості цього року, зважаючи на те, що адміністративні кордони зараз закриті, на КПВВ не проїдеш?

– Після закінчення карантину, зняття обмежень ми можемо повернутися до питання організації закінчення навчального року екстерном у закладах освіти на території України.

77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях

У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Мінкультури, МОЗ і МВС. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської областей, так і з Криму у ці заклади. Немає різниці, звідки є вступники.

Для тих, хто має намір вступити в заклади вищої освіти України, але має питання, ви можете скористатися гарячою лінією: 0-800-504-425.

– Чи потрібно їм проходити ЗНО?

– Ні. Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в Криму, вступають до закладів вищої освіти за дещо іншою процедурою. Їм для вступу потрібно звернутися в освітній центр «Донбас-Україна», «Крим-Україна», подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час.

– Пані Людмила запитує: «Чому не встановлені терміни отримання атестатів? Адже карантин може бути і пізніше, а от хтось буде здавати документи для вступу закордон».

Щоправда, незрозуміло, чи можна буде туди виїхати?

– Пандемія охопила не тільки Україну, а всі країни світу. І у всіх країнах відбуваються певні зміщені процеси. І на сьогодні так як і Україна зміщує вступну кампанію, так і інші країни будуть зміщувати вступну кампанію. Тому поки що переживати немає взагалі чому. Але ми розуміємо всі разом, що поки що і кордони закриті.

Шановні випускники, у нас теж можна здобути якісну вищу освіту. І заклади вищої освіти на вас чекають в Україні. Давайте будувати Україну разом!

– Звичайно, всі сподіваються, що кордони відкриють, бо люди звикли мандрувати. І так само хотілося б, щоб багато дітей отримували освіту закордоном, мали таку можливість, особливо студенти.

Між тим, дехто запитує стосовно вивчення російської мови у школах. І багато хто вважає, що це непотрібно, особливо зважаючи на російську агресію.

З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською

– В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5 і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього були проведені багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту.

– А наскільки карантин, можливо, подовжить чи пришвидшить ліквідацію малих шкіл? Мова йшла про те, що малокомплектні школи потрібно закривати, робити такі «кущові» школи. Про це йшлося восени.

– Я думаю, що тут не вплине карантин. Рішення про формування мережі закладів освіти ухвалює об’єднана територіальна громада або район.

Якщо ми говоримо про якість освіти, то ми мусимо розуміти, що якісну освіту можна здобувати у тих школах, де створені належні умови. Створені кабінети, є відповідне обладнання, тощо. Важко тут зараз сказати, як вплине карантин.

Якщо батьки, громада будуть вважати за необхідне, що якість освіти є в пріоритеті, її можна здобути в опорній школі, тоді вони поїдуть в опорну школу. А якщо вони будуть вважати, що нехай близько до мене і тільки в тій школі, де вчилася колись і я, а ці слова може говорити бабця, якій 73 роки, то вибачте мене, будь ласка. Якщо батьки ставлять в пріоритет якість освіти для своєї дитини, онучки, вони точно можуть отримати цю освіту з умовами, наприклад, в опорній школі, де є, наприклад, всі кабінети, де є обладнання, де справді відбувається освітній процес на найвищому рівні.

– Чи можна зараз говорити про плани на наступний навчальний рік? Скільки таких шкіл буде розукомплектовано?

– У перспективі роботи МОН на наступний рік такого немає. Повноваження належать органам місцевого самоврядування. І доводити планові цифри МОН ні для кого не буде.

Урядом було ухвалене рішення про скерування субвенції на закупівлю шкільних автобусів, на придбання навчальних кабінетів і лабораторій, на харчоблоки, на створення умов для організації харчування. Ці кошти вже є в областях. Зараз відбувається погодження проєктів. І будуть створюватися належні умови в закладах освіти. Тому вибирайте, шановні колеги: якісна освіта з належними умовами або просто ваша мережа закладів освіти?

– Багато вчителів пишуть про те, що у сільських школах і інтернет поганий, і комп’ютерів недостатньо, і коштів немає, щоб придбати ці комп’ютери, бо не планували, старенький був, а для інтернет-уроку його не вистачає. Чи ведете ви переговори стосовно того, аби поліпшити дигіталізацію шкіл, провести інтернет у віддалені райони? Ця робота ведеться?

У 3% українських шкіл відсутній інтернет

– Ця робота ведеться з Міністерством цифрової інформації. І вона велика в минулому році. У поточному була спеціальна субвенція для проведення інтернету у заклади освіти. Наголошу, що в нас більше 15 тисяч закладів загальної середньої освіти. Так, ми ще не маємо стовідсоткового покриття інтернетом закладів освіти. Маємо на сьогодні, за даними органів управлінь освіти, 3% шкіл, в яких відсутній інтернет. Над вирішенням цього питання працюємо.

– Запитання від тих, хто працює у школі, так званий обслуговуючий персонал – працівники кухні, завгоспи. Яка у них буде зарплатня? Що буде з їхніми відпустками? Чи залишиться все так само?

– МОН підготувало всі необхідні рекомендаційні листи щодо оплати праці працівників закладів освіти під час карантину.

Щодо відпусток, то люди зможуть піти у відпустки після того, як вони закінчать навчальний рік. Нічого не змінилося.

– У загальноосвітніх школах вчителів пенсійного віку переводять на контракт. Чи буде це стосуватися вчителів пенсійного віку позашкільної освіти? Наприклад, викладачів музичних шкіл, спортивних це дуже турбує.

– Ця норма є для вчителів закладів загальної середньої освіти, відповідно до ухваленого закону про повну загальну середню освіту. Це стосується виключно закладів загальної середньої освіти.

Діяльність закладів позашкільної освіти здійснюється на підставі іншого нормативного документу, закону про позашкільну освіту.

– І запитання про дитячі садочки. Буквально у мене під вікнами ремонтують дитячий садочок, дуже гарний. Очевидно, до 1 вересня зроблять.

Вихователі дитячих садочків зараз на карантині. В деяких почалися онлайн-заняття. Але що може бути з іншими? І чи можуть вихователі зараз піти у відпустку, а потім, наприклад, влітку, коли закінчиться карантин, вийти на роботу?

– Встановлення режиму роботи закладів дошкільної освіти належить до повноважень засновника закладу. Це рішення, яке має ухвалювати засновник цього закладу.

Так, у вихователів цього року збільшилася тривалість відпустки. І, власне, це теж треба врахувати. Ви правильно відмітили, що вихователі теж працюють зі своїми вихованцями дистанційно. Але, погодьтеся, тут дуже важлива підтримка батьків, бо, власне, рекомендації, які дають вихователі онлайн здебільшого можуть підтримати батьки і залучити дитину до того чи іншого, до прикладу, завдання чи дослідження, до процесу, щоб і батькам, і дитині було цікавіше.

– А що буде з останніми дзвониками і з красивими бальними сукнями без випускних у карантин?

– Це залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше – це забезпечити безпеку житті здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків. Це перше. Давайте виходити з необхідності збереження здоров’я і життя людей та змінювати трошки для себе в житті пріоритети.

– Була інформація про те, що, можливо, випускні будуть скасовані. Це не остаточна інформація, так?

Поки у нас карантин, про проведення свята останнього дзвоника чи випускного говорити не можемо

– В рекомендаційному листі МОН була інформація про необхідність дотримання карантинних заходів і відмова від проведення масових заходів. Тому поки в нас є карантин, ми ні про які масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо.

– Гаразд. Хай готуються до онлайн-вечірок і будуть себе почувати безпечно. Може бути і онлайн-випускний.

– У мене також цього року 25 років після університету і мала би бути велика класна зустріч. Ну, немає, не склалося.

– Що ви побажали б дітям, вчителям і батькам на завершення навчального року?

– Хочу побажати всім нам здоров’я! Це найважливіше на сьогодні побажання. Мирного неба і всіх гараздів. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, не переживайте – все буде добре!