Закінчення навчального року у вишах відбуватиметься дистанційно – МОН

Заклади вищої освіти закінчуватимуть нинішній навчальний рік дистанційно, зважаючи на ситуацію з епідемією коронавірусу, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Ми дали рекомендаційного листа закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік», – сказала вона.

За словами очільниці МОН, період проведення сесій не буде зміщений.

«Тобто викладачі закладів зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно складання іспитів, і сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація і будуть зняті обмеження щодо можливості відвідин закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях», – заявила Мандзій.

Те ж стосується і випускних іспитів у вишах, додала в.о. міністра. «Технічні можливості закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно», – додала вона.

24 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд має план виходу України з карантину, який складається з п’яти етапів.

За його словами, «стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації».