Міносвіти затвердило графік проведення ЗНО в Україні з 25 червня до 17 липня

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році, згідно з яким вона розпочнеться з 25 червня тестуванням із математики і завершиться 17 липня тестуванням із хімії.

Як йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іспанської, німецької та французької мов – 6 липня, з англійської мови – 7 липня, з історії України – 9 липня, з біології – 13 липня, з географії – 15 липня.

Повідомляється, що 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Інформація про результати основної сесії ЗНО буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня. Цього року для участі в додатковій сесії ЗНО можна буде зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (з 25 травня до 9 червня) усім, хто не зміг зареєструватися з 3 лютого до 24 березня, повідомили у Центрі оцінювання якості освіти.

Раніше виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що випускники з тимчасово окупованих територій вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО.